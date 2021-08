Beleefde Harenaar (20) op straat beroofd in in villawijk; Wie is de vrouw met het rossige haar?

Door: Redactie

De 20-jarige Suran uit Haren is dinsdagmiddag 17 augustus rond 17.40 uur beroofd aan de Gezellelaan in de Wijert-Zuid te Groningen. De straatroof kent een aantal opmerkelijke aspecten. Zo is de dader een vrouw (rond 40 jaar oud) en had de jongen door een ongelukkig toeval een flink geldbedrag in zijn portemonnee. “Ze trok een zakmes en maakte stekende bewegingen”, zegt Suran. “Ik schrok en heb besloten om mee te werken, omdat ze me anders misschien écht zou steken.”

Wat gebeurde er?

Na een periode van ziekenhuisopnames en een ernstige ziekte was de vriendelijke Suran net weer een beetje op de been. “Ik wilde mijn spaargeld, honderden euro’s, storten bij de ING Bank en ben daarom naar de stad gegaan. Ik dacht dat in Helpman een ING Bank zat, maar die kon ik niet vinden. Omdat het al laat was besloot ik om dan maar een andere keer mijn geld te storten”, zegt Suran. Hij ging voor een broodje nog even naar een snackbar aan de Vondellaan in de stad, die hij goed kent, omdat hij daar in de buurt op school heeft gezeten. Daarna ging hij weer richting Haren via zijn vertrouwde route: Bordewijklaan, Gezellelaan, Vestdijklaan en dan de Rijksstraatweg naar Haren. En juist in de rustige slaapwijk Wijert-Zuid, waar villa’s staan, gebeurde het.

“Een vrouw op een scooter kwam me tegemoet en plaatste haar scooter voor mij om mij aan te spreken. Ze sprak gebrekkig Engels en vroeg me de weg naar een bepaalde straat. Ik kon haar helaas niet helpen. Ze vroeg: “Do you have two euros for me?” Ik heb toen gezegd: “Sure”, en pakte mijn portemonnee. Ik denk dat ze toen heeft gezien dat ik biljetten van 50 euro bij me had.” Surans vriendelijke gebaar werd daarop afgestraft. Terwijl hij naar munten zocht haalde de vrouw een zakmes tevoorschijn en maakte stekende bewegingen. Ze dwong de Harenaar zijn portemonnee aan haar te geven. “Ik dacht: ik moet doen wat zij zegt, dan loop ik geen steekwonden op”, zegt de uiterst beleefde Suran, die te verbouwereerd was om zich te verzetten of weg te rennen. Met de buit in haar zak stapte de vrouw weer op haar scooter en verdween over de Bordewijklaan in noordelijke richting.

Politie

Ontdaan waarschuwde Suran de politie, die een Burgernet Melding deed uitgaan, maar dat leverde geen bruikbare tips op. Later hoorde de Harenaar van de politie dat de kans klein is dat de dader wordt opgespoord. Daarom vestigt hij nu zijn hoop op getuigen, die dit bericht lezen.

Oproep: signalement van de dader

-vrouw met rossig haar

-onverzorgd uiterlijk

-joggingbroek, donker vest, witte sportschoenen

-ze reed op een grijze scooter zonder windscherm

-de vrouw sprak gebrekkig Engels

-in welke winkel heeft deze vrouw met biljetten van 50 betaald?

Wie weet wie deze vrouw is? Geef uw tip door aan de politie: 0900-8844 of als u het liever via onze redactie wilt doorgeven: redactie@harendekrant.nl