Biotoop Film Festival 8 maart

Het Biotoop Film Festival toont filmtalent én prijswinnende films in Haren, dat zegt de organisatie. Filmmakers uit De Biotoop die nationaal en internationaal erkenning krijgen, presenteren hun werk op zondag 8 maart tijdens het Biotoop Film Festival. Vleugel F verandert in een filmhuis, met nieuwe producties uit 2025 én bekroonde films. Het festival toont werk van filmmakers die wonen of werken in De Biotoop. Hun films waren te zien op (inter)nationale festivals, maar zijn nu ook dichtbij huis te bekijken.

“Met dit festival laten we zien hoeveel filmtalent er in de Biotoop zit,” zegt mede-organisator en filmmaker Niels Kooistra. “Het bijzondere is dat hier echte samenwerkingen ontstaan, zoals tussen animatiestudio Big Pixel en Fine Tune Audio. Dat we dit samen kunnen organiseren, zonder winstoogmerk en tegen een maatschappelijk tarief, past precies bij wie we zijn.”

Centraal in het programma staan vier recente producties: Leitmotiv, van regisseur en schrijver Julian Verkerk is genomineerd voor Beste Groninger Film 2025. De film volgt de falende schrijver Herman Henkelman (Dick van den Toorn) die worstelt hij met de vraag wat hij eigenlijk écht te zeggen heeft. Ook bekende acteurs Frieda Barnhard en Gover Meit spelen een rol.

Nightlife (ENG) van Anice Hut en Biotoper Andrés Fouché was de openingsfilm van het Wildlife Film Festival Rotterdam 2025. De film toont het nachtleven van Groningen vanuit het perspectief van dieren – van een zebra-springspin tot een kerkuil in het Ommeland.

Consider a Tomato (ENG) van Marina Sulima, ondersteund door het Nederlands Filmfonds, ging in 2025 in première en onderzoekt de reis van Nederlandse kastomaten naar Moldavië. De film verbindt hightech landbouw, arbeidsmigratie en familiegeschiedenis.

SPACETIME (8+), van Jeroen Hoekstra en David Marcel de Jong, won Best Scientific Film op het Cannes World Film Festival 2025. De film combineert beeld, geluid en wetenschap in een toegankelijke reis langs zwaartekrachtgolven en de Einstein Telescope.

Bekroonde en festivalfilms

Ook eerder bekroonde titels maken deel uit van het programma. Zo is de met een Gouden Kalf bekroonde korte film Polska Warrior te zien, over de verlegen Eryk die moed moet vinden wanneer het echte leven tegenzit. De film bevat virtueel acteerwerk van Jeroen Hoekstra en zijn team.

Met Waddenzeevolk, van maker Koos Buist en eerder vertoond op het Noordelijk Film Festival in Leeuwarden, voegt het festival een poëtische zoektocht naar een vergeten zeevolk toe aan het programma. Bij meerdere vertoningen zijn makers aanwezig voor een inleiding en een nagesprek.

Voor alle generaties

Het festival richt zich op een breed publiek. Voor peuters en kleuters is er een speciaal 2+ programma met korte animaties. Waaronder Musti, en Joki- en Jet-filmpjes van De Efteling van animatiestudio Big Pixel uit De Biotoop.

Voor kinderen vanaf 10 jaar is er een programma samengesteld door jongeren uit De Biotoop zelf. Daarnaast is er een bijzondere ‘Knarrenfilm’: een stop-motionproject van Jitske Wadman, gemaakt samen met ouderen. Na afloop vindt een bijbehorende workshop plaats.

Gedurende de middag zijn er doorlopend film- en stop-motionworkshops en is er een mini-expositie met foto’s van filmmakers aan het werk.

Praktische informatie

Het Biotoop Film Festival vindt plaats op zondag 8 maart in Vleugel F van De Biotoop, Kerklaan 30 in Haren. De deuren openen om 12.30 uur; de eerste vertoningen starten om 13.00 uur.

Een ticket kost €4,-. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is reserveren vooraf noodzakelijk. Bezoekers kiezen per persoon twee films uit het hoofdprogramma. Betaling vindt plaats aan de deur.

Meer informatie: biotoop.nl/film