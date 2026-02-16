Broodje met … Dirk Herman de Jong Verhalende elementen in klassieke muziek (26 februari)

Nieuws:

Door: Redactie

Dirk Herman de Jong uit Noordlaren verzorgt al bijna 20 jaar cursussen “Luisteren naar muziek”. Zijn huiskamer wordt dan tijdelijk concertkamer, waar hij zijn cursisten onderdompelt in de klassieke muziek. Op donderdag 26 februari verandert hij de Harense Forumbibliotheek in een concertzaal en voert hij de luisteraars tijdens een Broodje met … mee in de verhalende aspecten van de muziek. ‘Broodje met …’ is een activiteit van de Culturele Raad Haren samen met de Forumbibliotheek Haren en Boomker Boeken.

Is in sommige symfonieën een verhaal te proeven? Of leidt te sterk zoeken naar zo’n verhaal achter de muziek al te zeer af van de muziek zelf? En hoe verhoudt een toneeluitvoering zich tot een concert? Wat hebben uitvoerenden voor invloed op de ervaringen van het publiek? Allemaal vragen die Dirk Herman de Jong tijdens zijn inleiding zal behandelen en met geluidsvoorbeelden zal toelichten.

Aan de orde komen ook verbindingen tussen klassieke muziek en taal. Denk aan volksliedjes, kerkgezang, in de klassieke muziek: opera, oratoria, getoonzette missen, liederen van Franz Schubert en vele andere componisten. Kortom: vocale muziek, met een duidelijk verhalend, vertellend aspect.

Of zit in puur instrumentale muziek soms of vaak ook een te herkennen verhalend aspect? Is in sommige symfonieën een verhaal te proeven? De 20-eeuwse componist Igor Stravinsky had hier een duidelijk standpunt: ‘Muziek drukt niets anders uit dan zichzelf’.

Dirk Herman de Jong verzorgt niet alleen muziekcursussen, maar is ook voorzitter van Muziek Noordlaren en daarmee organisator van de talrijke concerten in de Noordlaarder dorpskerk en huiskamerconcerten ‘Achter de veurdeur’. Mede om die reden ontving hij in 2023 de Dickens Award, de culturele prijs van Haren.

Broodje met Dirk Herman de Jong, ‘Verhalende elementen in de klassieke muziek’

donderdag 26 februari, 12.00-13.00 uur, Forumbibliotheek Haren (Brinkhorst 3)

Entree: € 8,00, inclusief broodjes en glas (karne)melk,

Stadjerspashouders € 4,00; pinnen aan de zaal.

Aanmelden (verplicht) tot 24 februari 2026 via https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN

Meer informatie op: www.geboektinharen.com