Dankbare lezer zet bezorger in het zonnetje

Door: Redactie

Eén van de bezorgers van Haren de Krant kwam vandaag van zijn route (Prof. J.C. Schoutenlaan in Haren) thuis met een lief presentje van een oudere dame.



Ze had zelfgemaakte bonbons mooi verpakt en er een biljet van 5 euro aan bevestigd. Daarmee gaf zij blijk van haar waardering voor deze bezorger (en eigenlijk voor alle bezorgers) van Haren de Krant. Die doen dit werk in weer, wind en zon. Het is een enorme opsteker wanneer mensen op deze manier reageren op een bezorger.

Eerder vandaag liet een andere bezorger weten dat hij vanuit een woning aan de Hubertushof uitgebreid werd toegezwaaid door een bewoner, die overigens vorig jaar een bedankbrief stuurde aan de redactie van Haren de Krant. Een andere bezorger komt iedere maand terug met anekdotes van lezers, die haar bij het tuinhekje vertellen wat de krant voor hen betekent. Ook deze kleine gebaartjes maken het werk voor een bezorger plezieriger. Dergelijke berichtjes ontvangen we vaker van bezorgers en dat is terecht.

Lezers reageren

Ook lezers sturen de redactie geregeld een app of mail met een recensie van Haren de Krant. Vandaag nog: “Wat maken jullie toch een mooie krant, we lezen vrijwel alles”. Of deze: “Weer een boeiende interessante krant.” Of deze: “Ik woon sinds enkele jaren in Haren en door uw krant voel ik me een echte Harenaar en meer betrokken bij het dorp. Ik heb twee jonge kinderen en niet altijd de tijd, maar in de trein lees ik net uw krant weer en het heeft weer een mooie mix van actuele, historische en persoonlijke verhalen met kenmerkende opgewekte toon.” En kort na ons jubileum schreef een lezer: “Ik waardeer, vanaf het begin, jullie krant. Daarin schuilt een soort magie wat lastig is te omschrijven, andere huis aan huis bladen leg ik ongelezen weg, maar Haren de Krant: ik las en lees ‘m hélemaal. Beter kan een krant niet zijn.”

Het is maar een greep uit de reacties. Die zijn voor iedereen die bijdraagt aan deze krant (bezorgers, vormgever, redactie, verkoop) de motivatie om ook de volgende maand weer een lezenswaardige krant op de mat te laten ploffen.