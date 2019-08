Eetcafé Uniek definitief gesloten

Nieuws:

Door: Redactie

Het is even slikken, want Eetcafé Uniek was wel een begrip in Haren, maar het concept heeft het niet gered. Wie het eetcafé belt krijgt een simpele boodschap: “Vanaf heden is het eetcafé gesloten’.

Rond 2008 werd het voormalige Café in den Herbergh overgenomen door ondernemer Gido Waalkens, die er zijn Eetcafé Uniek ontwikkelde. In 2015 breidde hij het concept uit door overdag mensen met een beperking er te laten werken als vorm van dagbesteding.

In 2017 besloot Waalkens de zaak te verkopen aan Rolf Huizing, die nu het restaurant sluit. In november loopt het huurcontract af, pas dan zal duidelijk worden welk bedrijf zich in het pand wil vestigen.