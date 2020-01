Eetcafé Uniek is nu Restaurant De Herberg

Nieuws:

Door: Redactie

Sinds deze week brandt er weer licht in het restaurant dat we nog kennen als Eetcafé Uniek. De nieuwe naam: De Herberg. Gevestigd aan de Rijksstraatweg in het centrum van Haren.

Belangstellenden zijn vrijdag 3 januari vanaf 16.00 uur welkom op de vrijdagmiddagborrel en kunnen dan direct kennismaken met de nieuwe uitbater.

De naam Herberg is een knipoog naar het verleden toen dit een bekend café was onder de naam In den Herbergh.