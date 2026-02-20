Fysiotherapeut met een missie: Seliza houdt ouderen op de been

Door: Redactie

Fysiotherapeut Seliza Boerland (37) uit Haren heeft affiniteit met ouderen en legt zich daarom toe op die doelgroep. “Met fysiotherapie neemt hun kwaliteit van leven toe”, zegt ze. “Dat drijft mij.”

Stap

In 2016 waagde zij de sprong en nam een praktijk in Groningen over. Ze veranderde de naam in ‘Fysio Forte’ omdat die naam kracht uitstraalt. Sinds kort werkt de Harense met een team van vijf collega’s in de Zuiderflat in Groningen-Zuid (Vestdijklaan), waar zij de beschikking heeft over drie behandelkamers en een ruime oefenzaal met faciliteiten. Een flinke stap vooruit. “We zijn nu veel toegankelijker voor ouderen, dat was één van de redenen voor de verhuizing”, zegt zij. Tijd om het eens te hebben over haar visie op het vak en haar keuze voor ouderen.



Motivatie

“In mijn werk draait alles om bewegen”, zegt zij. “Sterke spieren beschermen je gewrichten, zodat je de symptomen van bijvoorbeeld artrose echt kunt afremmen. Onze belangrijkste taak is mensen in beweging te krijgen, zodat zij zo gezond mogelijk ouder worden en zo zelfstandig mogelijk blijven.Daarbij houd ik rekening met de persoonlijke doelen van mijn cliënten. Wie het belangrijk vindt om lopend boodschappen te doen, begeleid ik weer anders dan iemand die nog af en toe een eindje wil fietsen of de trap bij de voordeur op moet.” Met deze aanpak hoopt Seliza bij te dragen aan de kwaliteit van leven van haar cliënten. “Daar ben ik van overtuigd”, zegt ze. “Wie niet meer mobiel is, wordt somber en het leven wordt eentonig. Kwaliteit van leven verbetere: dat is waarschijnlijk mijn belangrijkste motivatie om dit werk te doen.”

Aan huis

Werken met ouderen vindt Seliza fijn. “Ik leer van ze en ik heb het gevoel dat ik voor hen het verschil kan maken. Ze zijn heel blij en dankbaar voor wat ik doe.” Dankzij speciale studie (ze volgde een master geriatrische fysiotherapie) weet Seliza om te gaan met combinaties van ziektebeelden van ouderen om uiteindelijk te bepalen hoe fysiotherapie hen letterlijk en figuurlijk op de been kan houden. Huisbezoek is mogelijk, sterker: 60-70% van de cliënten krijgt van haar de fysiotherapie aan huis.



Abonnement

Een nieuwe trend is ‘preventief oefenen’ en daarvoor ontwikkelde Seliza abonnementen voor een wekelijks bezoek (één of twee keer) aan de oefenzaal, waar onder begeleiding wordt geoefend. Fit blijven is het doel en bovendien is het erg gezellig. Dit is ook mogelijk voor stoelgymnastiek. “Het is voor veel mensen prettig dat dit allemaal gebeurt onder leiding van de fysiotherapeut, die hun situatie goed in de gaten kan houden.”

Deze ondernemende Harense fysiotherapeut heeft dus haar draai helemaal gevonden in de fysiotherapie voor ouderen. Ze zegt: “Want het is fijn om van betekenis te zijn voor mensen”.