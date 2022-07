Gea Mulder al 40 jaar werkzaam bij Blokker in Haren

Door: Redactie

Een absolute mijlpaal: Gea Mulder uit Glimmen werkt al 40 jaar bij Blokker in Haren. Ze was één van de eerste werknemers toen het landelijke concern zich in 1982 in Haren vestigde. Gea werd vandaag in het zonnetje gezet door mensen van Blokker, waaronder de bedrijfsleider in Haren, Gert Grakist.

Gea laat vandaag alles maar over zich heenkomen en heeft in de vroege ochtend ook RTV Noord al te woord gestaan. Het is namelijk best bijzonder als je zolang in dezelfde winkel werkt. In Haren kennen we slechts twee winkeldames die het langer hebben volgehouden: Hilda Bulthuis (Boomker) en Marion Schaaps (Molenkamp). Beiden zijn al met pensioen. Maar Gea is pas 58 en is van plan voorlopig gewoon te blijven werken. “Het was mijn eerste baantje toen ik 18 jaar was”, zegt ze. “Ik las een advertentie dat er personeel werd gezocht en zo ben ik hier terechtgekomen. Ik heb de winkel enorm zien veranderen en ook het assortiment. De laatste jaren heeft Blokker haar assortiment aangepast en dat vind ik goed. Je vindt hier nu hippe spullen.” Over de formule van Blokker zegt ze: “We zijn een vrolijke winkel.”

Als je al zoveel jaren in dezelfde winkel werkt zie je verschillende generaties klanten aan je voorbij gaan. Gea: “Ik zie nu vaders en moeders die ik al in de winkel had toen ze zelf nog kind waren. Soms zeggen mensen die een tijd uit Haren zijn weggeweest: Werk jij hier nu nog steeds? Ik heb natuurlijk ook weleens om me heen gekeken naar iets anders, maar uiteindelijk vind ik het hier zo leuk dat ik altijd ben gebleven.” Gea heeft vele collega’s zien komen en gaan, maar zelf behoort ze dus tot de vaste waarden van Blokker in Haren. Haar bedrijfsleider Gert Grakist lacht van oor tot oor: “Gea is al 40 jaar iedere ochtend door deze deur naar binnen gekomen en…altijd met een lach.”

Foto: De jubilaris en haar bedrijfsleider.