Gesprek op het bankje: deze maand met Maartje Blankert (41) eigenaar van Winkel van Maartje

Door: Redactie

Hallo Maartje, duurt de winter dit jaar te lang?

Antwoord: “Ja, veel te lang. Ik houd niet van kou en van sneeuw. Ik word pas blij van de zon, kleuren. De wereld ziet er dan anders uit. Ik wacht dus op de lente!”



Wat is de definitie van liefde?

Antwoord: “Liefde is voor mij alles. Voor mijn gezin, collega’s, vrienden, familie. Liefde is de rode draad in het leven en de liefde voor bijvoorbeeld mijn dochter is onvoorwaardelijk. Wat ze ook doet, ik blijf van haar houden. Wat liefde precies is? Dat is respect, begrip voor elkaar, sociaal zijn.”

In welke levensfase wordt een kind het meest gevormd?

Antwoord: “Van 0-4 jaar. Dan wordt er zoveel in het kind vastgelegd voor later. Goede dingen maar ook trauma’s. Ouders weten daar vaak nog te weinig van, denk ik. Hechting is zo belangrijk, dat begint al in de babytijd.”

Wat was vroeger jouw favoriete speelgoed?

Antwoord: “Ik was altijd aan het knutselen en dat doe ik nog steeds.”

Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?

Antwoord: “Zon, strand, zwemmen, stadjes bekijken. Eigenlijk vooral quality time met mijn gezin, want in het gewone leven is er vaak weinig tijd voor écht samenzijn. Vakantie is dus vooral: tijd voor elkaar.”

Is de dood voor jou ‘ver weg’ of ‘dichtbij’?

Antwoord: “Voor mij persoonlijk: heel ver. Maar toch ook heel dichtbij, want ik heb interesse in alles wat mensen kan overkomen. Ik weet dat er ziekte is en dat mensen overlijden. Daar ben ik me van bewust. Mijn conclusie: het leven is erg kwetsbaar.”

Waarvoor ben jij écht bang?

Antwoord: “Dat er iets ergs met mijn dochter gebeurt. Dat is mijn grootste angst, maar ik parkeer dat gevoel. Ik wil haar niet in een bubbel laten opgroeien om haar te beschermen.”

Dank je wel Maartje, we kennen je nu weer wat beter.

foto: Door Yvonne Flikkema-Arents