Handige tips uit de buurt – door Tuutjefluiter (2 februari 2026)

Muziek

3 april Dorpskerk 15 uur Passiemuziek met speciale bewerkingen door Vocaal Ensemble Groningen

o.l. v. Wilfred Reneman. Entree 12,50 euro (voorverkoop), 15,- aan de zaal en kinderen onder 12 jaar 5,- . Voor kaarten en programma: https://www.vocaalensemblegroningen.nl/agenda

15 april Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 20 uur voorjaarsconcert Grootkoor Groningen met panfluit en begeleiding piano en orgel. De entree komt geheel ten bate van de Zonnebloem en is

21,21 euro. https://grootkoor.nl/concertagenda/ Tickets:

https://www.nowonlinetickets.nl/Shop/EventDetails/F4E57E5EC7AAFAAD897AB7045EC4C6EA

Kunst

Clockhuys 5 maart 19.45-22.15 uur start cursus Grafische technieken. Snuffelcursus, beginnen met eenvoudige techniek en zo naar meer complexe drukvormen (4x) aanmelden: clockhuys.com/beeldende-kunst-2025-2026

Open ateliers: 11 en 12 april tussen 11 en 17 uur openen 22 kunstenaar uit Haren en omgeving hun ateliers voor publiek.

Een overzichtexpositie is van 3 maart t/m 24 april in Clockhuys Cultuur.. Voor meer en een plattegrond met de locaties op pagina 2: https://www.openateliersharen.nl/wp-content/uploads/2026/01/Folder-OAH-2026-NietOpDeKop.pdf

Biotoop

17 febr. 19.30-21.30 uur cursus Geweldloze/Verbindende Communicatie door Christiaan Zandt in de Biobar. Plek voor 20 deelnemers, gratis, maar een kleine donatie is welkom voor de reiskosten van Christiaan en koffie/thee. Aanmelden met naam en tel. nr. via: isabellebruchhage@gmail.com

Meer: https://biotoop.nl/agenda/workshop-geweldloze-verbindende-communicatie/

Speelotheek

13 en 27 maart is de kleding-en speelgoedbeurs in de veilinghallen in Eelde. Houd de website in de gaten voor de details. https://www.sotharen.nl/

De openingstijden van de speelotheek zijn: woensdag en vrijdag 9.30-11uur, zaterdag 10-12 uur in het Wissel/Octopus gebouw aan de Mellenssteeg tegenover het consultatiebureau.

Onnen

14 febr. Gezellige kindermiddag met Dieverdoatsie, 9.50 euro incl. bowlen, patat, drinken en lekkers.

En ’s avonds is er Onnerhoeskoamer. Aanmelden voor beide: https://www.onnen.nu/kindermiddag-dieverdoatie-14-februari-2026/

Sport

Paterswoldsemeer: De inschrijving voor de 2 mijl is gestart. 31 mei wordt er gezwommen met 200 deelnemers, n.b. geoefende ervaren in open water zwemmers van 16 jaar en ouder vanaf het VWDTP gebouw, Meerweg. Nieuw: er is nu ook de optie voor 1 km. zwemmen.

Inschrijving: 2mijl.nl/inschrijven. Kosten 2 mijl 20 euro, studenten 13,- (met vertoning kaart)

Voor de 1 km. is dit 10 euro, studenten 7,50

Visio

Bij Visio Haren kun je terecht zonder afspraak voor:

Telefonisch spreekuur iedere woensdag 9-12 uur, tel: 088 5856200

ICT inloopspreekuur: Elke laatste woensdag v.d. maand 13.30-16.30 uur, voor vragen over digitale hulpmiddelen. https://www.visio.org/locaties/revalidatie-advies-haren

