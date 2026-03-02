Handige weetjes uit de buurt door Tuutjefluiter (2 maart 2026)

Door: Redactie

Noordlaren

Hoeksteen 21 maart 10.30-12 uur Voorverkoop “Achter de Veurdeur”, acht verschillende huiskamerconcerten op 31 mei in Noordlaren. Kaarten 30 euro p.p., lunches 7,50 p.p. Na 21 maart uitsluitend per mail te reserveren. Meer over de artiesten en een voorproefje (youtube) v.d. muziek:

https://www.noordlarenmuziek.nl/achterdedeurdeur.html

Boomker

6 maart 19.45-21 uur: Arjen Dijkstra interviewt schrijver, dichter, journalist en glimworm-onderzoeker Marjolein van Heemstra over haar boek: Nachtgids, waarin onze angst voor het donker

centraal staat. Voor meer en aanmelden:

https://www.geboektinharen.com/event-details/arjen-dijkstra-interviewt-marjolijn-van-heemstra-over-nachtgids

9 maart 8-9 uur gratis Vrouwendagontbijt voor alle vrouwen in Haren. Samen met Ineke van Gent die een inspirerend verhaal over haar drijfveren vertelt. vol=vol, aanmelden:

https://www.geboektinharen.com/event-details/vrouwendagontbijt-met-als-gast-ineke-van-gent

15 maart 15-17 uur Meet&Greet met Peter de Smet, schrijver van de dagboeken van Hendrik de Groen. Gratis entree, aanmelden via: geboektinharen.com

Biotoop

7 maart 18.30 uur Vleugel E: Iraans Buffet, diner in solidariteit met Iran. Kosten: Doe een donatie voor Center for Human Rights in Iran. Beperkt aantal plekken,

aanmelden bij:https://biotoop.nl/agenda/diner-in-solidariteit-met-iran/

Oosterhaar

14 maart 20 uur Mellenshorst: PubQuiz met plaatjesronde, algemene vragen, sport en muziek. Inleg

10 euro per team, max. 5 pers. per team Opgave bij: beheerder@buurthuisoosterhaar.nl of 06 51205681. onsbelangoosterhaar.nl

Westerholm 19 maart 19.30 uur Voorleesavond met Poeziegroep, Schrijfgroep Letteren en Eppo van Koldam. Muzikale medewerking Robbert Jan van der Feen fluit en Thera Dotinga piano.

Gratis en aanmelden bij: geboektinharen.com

In de hal van het Beatrixhuys staat een boekenruilkast, waar iedereen boeken kan ruilen, lenen of doneren. Meer: https://www.energiek-maarwold.nl/buurtactiviteiten/culturele-activiteiten

Zwerfvuil

Tot 15 maart kan subsidie aangevraagd worden voor Grunnschoon. Vorm een team voor het afval opruimen in je buurt, de gemeente zorgt voor materiaal en vuilniszakken. Meer en aanmelden:

groningenafvalvrij.nl/agenda/grunnschoon-2026

28 maart tussen 10 en 12 uur wordt het zwerfvuil in Onnen opgeruimd.

Sport

Beatrixoord 10 mei 13 uur Wings for live World Run. Hardlopers en rolstoelgebruikers proberen een Virtual Catcher Car voor te blijven. De Car vertrekt 30 minuten na de start met 14 km. per uur en verhoogt geleidelijk de snelheid tot de laatste deelnemers ingehaald zijn. Alle donaties en inschrijfgelden (25 euro p.p.)gaan naar ruggenmergonderzoek. Voor aanmelden en meer:

https://www.wingsforlifeworldrun.com/nl/locations/haren-groningen

VV Haren 28 maart 20 uur Black&White Party, feest in clubkleuren met eventueel een vleugje goud. Voor (oud-) leden en een ieder die de club een warm hart toedraagt. Aanmelden verplicht bij:



Schaken. 6 maart 19.15-20 uur start een cursus schaken leren in de Hoeksteen, P. Wierengaweg. In totaal 7 vrijdagen: 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 8 en 22 mei, 5 juni. Kosten meedoen 5 euro per avond en aanmelden: bestuur@schaakclubharen.nl

https://www.schaakclubharen.nl/training/2058-cursus-voor-starters-en-huisschakers

1 maal per maand is er een gratis ladies night met partijtjes, simultaan of individuele les/begeleiding

Data: 6 maart, 3 april, 8 mei ,5 juni van 19.30-21 uur,

Kickboksen. In de Dojo Oude Brinkweg 12 beginnen op 6 maart 17.30-19 uur de gratis Kickbokslessen voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. sportcultuurhopper.nl/Location/Details/1162

Info: 06-11374497 of bosmichel485@gmail.com

Vrijwilligers

In het kader van NLDoet op 13 en 14 maart wordt hulp gezocht bij:

Op 13 maart Nostalgisch eten bereiden met de bewoners NNCZ, Nesciolaan

13 en 14 maart Klussen in en bij de Jenaplanschool

Op 14 maart:

Samen Vleermuishuisjes bouwen in de Biotoop

Voorjaarsactie Boeremapark

Zomer-klaar maken terrassen Westerholm

Samen gezellig maken van de Buitenhorst, Oude Middelhorst

Klussen: Mellenshorst, Waterhuizerweg en Rieshoek Noordlaren

Werkzaamheden bij de clubhuizen van de scoutinggroepen Tecumseh, Lookwide en Trekvogels, alle aan de Rollematen.

Pluktuin voorjaarsklaar maken Mikkelhorst.

Meer: www.nldoet.nl