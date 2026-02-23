Handige weetjes uit de buurt – door Tuutjefluiter (23 februari 2026)

Door: Redactie

Bibliotheek

24 febr. 10.30-12 uur Clubhuis 6+ , Leer hoe je wilde dieren in Stripverhaalvorm kunt tekenen.

Gratis, loop binnen wanneer je kunt.

In de maanden maart en april iedere woensdag 14.16 uur Hulp bij belastingaangifte en/of toeslagen en Digid. Een afspraak maken ? : https://wijsgroningen.nl/#afspraak

11 maart Dickensroom 10 uur Up gesprek in gemoedelijke sfeer met humanitas. Onderwerp:

Kwetsbaarheid. Spontaan langskomen is prima, gratis + koffie/thee en lekkers.

Biotoop

8 maart 12.30-18 uur vleugel F: Filmfestival, er worden films gedraaid waaraan Biotopers hebben meegewerkt. Er zijn speciale films voor de jeugd en workshops m.b.t zelf films maken. Entree 4,- euro te voldoen aan de zaal. Aanmelden: https://biotoop.nl/agenda/biotoop-film-festival/

Zorg

4 maart 19.30 uur Alzheimer café de Dilgt. Douwe Draaisma bespreekt leeftijdsafhankelijke

verandering in het geheugen. Gratis+koffie/thee.

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/groningen/activiteit/haren-waarom-het-leven-sneller-gaat-als-je-ouder-word

Hortus

17 maart 9-14 uur Hortus doet. Een paar klussen samen klaren, afgesloten met een gezamenlijke lunch in de Plantage . https://www.botanischetuinen.nl/nl/agenda/hortus-doet-2026 Aanmelden: tineke.vandermeij@hortusharen.nl

Oosterhaar

Het conceptplan voor de Feestweek is gereed. Je kunt je mening geven bij: https://onsbelangoosterhaar.nl/

Mikkelhorst 14 maart 10-14 uur Pluktuin voorjaarsklaar maken. Voor meehelpen: 050-3168840 of

r.vandersluis@mikkelhorst.nl

14 maart De Sprank, Buitenhorst, Oude Middelhorst 24, 9.30-13 uur NL Doet: klussers gezocht voor opfleuren Buitenhorst. buitenhorst@stichtingsprank.nl

Duurzaam

14 maart 13.30-15 uur Wat komt er kijken bij het isoleren van een oudere woning. Leer van de ervaringen van Simon in Haren. 10 plekken beschikbaar, voor meer en aanmelden:

’t Wilde Woud

13 maart 13-17 uur, de Jenaplanschool gaat klussen in en om school. Het plan is o.a. een schaakbord aan te leggen buiten van geverfde tegels, de grote schaakstukken zijn er al. Er wordt hulp gezocht hierbij of bij een andere klus (timmeren, tuinwerk)

Aanmelden kan bij: 06 23514031 en almie7@hotmail.com

Chemische Kring

Clockhuys 12 maart 20 uur lezing: Forensisch onderzoek, op zoek naar bewijsmateriaal van een chemische aanval. Introducées welkom, aanmelden via: gck@kncv.nl

Gorechthuis

19 maart 19.30 uur Gezellige avond voor pleegouders. Graag voor 10 maart aanmelden i.v.m de hapjes: pleegwijzer.nl/event/spelletjesavond

Noordlaren

15 maart Bartholomeuskerk 19.30-20.30 uur Cantatedienst, Collectief Ewiges Feuer met de korte cantate ‘Widerstehe doch der Sünde’ en 3 koralen uit Bachs Grote Orgelmis. Toegang vrij met vrijwillige bijdrage:

Klooster Yesse

13 maart 14 uur en 28 maart 13.30 uur fietstocht van het Bezoekerscentrum met gidsen naar de Hunze (de 13e) en de Drentsche A (28e). Afstand 15 km in rustig tempo, max. 15 deelnemers.Kosten 5 euro incl. koffie/thee, aanmelden: geboektinharen.com

Stemmen

Uiterlijk 23 februari ontvangt u de stempas van de Gemeente Groningen. Heeft u hem niet gekregen

of is hij beschadigd? Dan kunt u hier een pas aanvragen: https://gemeente.groningen.nl/stempas