Harense singer songwriter treedt op in Assen

Nieuws:

Door: Redactie

Suze Terwischa uit Haren is uitgevlogen. Ze leerde zingen, componeren en tekstschrijven in de achterkamer van haar ouderlijk huis in Haren. Werd op het Harens Lyceum gestimuleerd om in de muziek verder te gaan en dat deed ze.

Na haar conservatorium (piano) in Utrecht en een master op de universiteit van New Castle (Engeland) is ze nu als parttime artieste neergestreken in London. Binnenkort komt ze naar Nederland voor een tour langs kleine kerken met haar muzikale partner Sam Baxter (viool). Zelf omschrijft zij haar muziekstijl als een mix van de stijlen waarin ze is opgeleid: er zijn invloeden van jazz, pop en folk.

In Haren de Krant van maart volgt en uitgebreider verhaal over deze Harense artieste. Wie een indruk van haar muziek wil krijgen kan kijken op Spotify: https://open.spotify.com/artist/20woNv6TYUWqZmwi0hlnVI

Wie haar in Assen (of elders) wil horen en zien spelen klikt hier (let op beperkte hoeveelheid tickers beschikbaar): https://www.eventim-light.com/nl/a/68b8131d9930b95012c9d396/e/68b815d49930b95012c9d3ab