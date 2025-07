Het verborgen museum van Haren zoekt ‘een plekje voor later’

Door: Redactie

Jan Wakker (92) runt als hobby het verborgen museum in Haren, waar bezoekers door hem persoonlijk worden rondgeleid in de wereld van het speelgoed (vanaf de jaren 30). Veelal van hout gemaakt en prachtig in zijn eenvoud.

Wakker begon te verzamelen in de jaren 80 na een eerste aankoop op de vlooienmarkt in Eelde. De rode draad in zijn collectie: hout. Wie hier rondsnuffelt maakt een reis door de tijd en wellicht ook door zijn eigen jeugd.

In een interview dat in Haren de Krant van augustus zal verschijnen denkt Jan Wakker hardop na over de toekomst. Wat gebeurt er met deze unieke collectie als hij er ooit niet meer is? Zelf denkt hij aan De Hortus, maar hij heeft daarvoor nog niets concreets geregeld. Wie een andere mooie bestemming weet is welkom om zich te melden.

Meer in Haren de Krant die 19 augustus zal verschijnen. Wie het museum wil bezoeken kan mailen aan: wakkerellens@gmail.com