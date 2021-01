Deze man wil het fileprobleem op het stroomnetwerk oplossen

Door: Redactie

Ook in de regio Haren wordt duurzame energie opgewekt op duizenden daken en daar komen binnenkort weer twee zonneparken bij (Glimmen en Mikkelhorst). Stroom opwekken voor eigen gebruik levert een lage nota op. Wie méér stroom produceert kan energie terugleveren ‘aan het net’. Zonneparken doen hetzelfde, maar dan grootschalig. Het verschil is dat zij zelf geen stroom verbruiken, doch uitsluitend ‘aan het netwerk leveren’. Helaas kunnen de netwerken van Enexis en Tennet de ‘overproductie’ in onze regio nog niet aan. Maar liefst 17% van de aanvragen voor zonneparken moeten (nu nog) worden afgewezen: congestie in het net.

Edzer Roukema, in Haren bekend als één van de redders van Zwembad Scharlakenhof, analyseert (alternatieve) energiebronnen en heeft naar eigen zeggen een eenvoudige ontdekking gedaan, waardoor de capaciteit van het stroomnet met 66% kan toenemen. Daarvoor zijn geen miljoeneninvesteringen nodig en ook geen apparatuur. Het geheim zit in de bereidheid van exploitanten van zonneparken om niet de maximale capaciteit van hun park ‘de snelweg’ op te sturen. Roukema erkent direct wat zijn belang is om hier aandacht voor te vragen. Hij levert met zijn bedrijf warmtekrachtkoppelingen en voorziet straks problemen om de duurzame energie nog op het netwerk te krijgen. Jan Bakker, woordvoerder van netwerkbeheerder Enexis, erkent de congestie en zegt dat er inderdaad miljarden geïnvesteerd zullen moeten worden om de capaciteit van het netwerk te vergroten. In die zin zou Roukema dus ook flinke kosten kunnen besparen aan die kant.

In Haren de Krant van 20 januari vertelt Edzer Roukema over zijn idee.