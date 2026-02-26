De krant die je leest van A tot Z
Indrukwekkende situatie aan Anjerplein: traumaheli geland

Door: Redactie

Woensdag aan het einde van de middag kwam een traumaheli (Lifeliner) grommend in de richting van Oosterhaar vliegen om uiteindelijk te landen op het grasveld van het Anjerplein.

De spoedarts werd ingevlogen wegens een vermoedelijk acute medische situatie in de buurt van de Irisweg/Anjerlaan. Buurtbewoners kwamen uit hun huizen en keken toe hoe de traumaheli met veel lawaai en luchtverplaatsing landde en even later weer opsteeg.

De foto’s werden door een buurtbewoner gemaakt.


Interesse in het werk van een spoedarts op de traumaheli? Luister naar onze podcast over trauma-arts Jurjen Oosterhuis uit Haren: https://open.spotify.com/episode/2T8VQ84EZ71xquN3fAtenA

