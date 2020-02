Informatief: Omgewaaide schuttingen, hoe zit dat met de schade?

Door: Redactie

Veel meldingen stormschade schuttingen, niet altijd duidelijk welke en wiens verzekering kosten dekt

De drie grote stormen die de afgelopen weken kwamen langsrazen, Ciara, Dennis en Ellen, hebben met hun windkracht flink wat stormschade veroorzaakt. Vooral schuttingen sneuvelden door hun krachten. Pricewise, de vergelijkingssite van verzekeringen, kreeg hierover veel meldingen binnen. Belangrijk punt bij stormschade aan de schutting is de vraag: wie is er verantwoordelijk? Want welke én wiens verzekering deze specifieke schade dekt, verschilt per situatie. Is het de bewoner zelf of de buurman die hier een beroep op moet doen, of allebei? En hoe zit het met schade bij een huurwoning, wie is er dan verantwoordelijk?

Schutting onder opstal, heel soms inboedel

Om de woning en de spullen daarin en omheen te verzekeren, zijn er twee woonverzekeringen: de inboedel- en de opstalverzekering. De inboedelverzekering dekt schade aan spullen die verplaatsbaar zijn in, rondom en aan de woning. Zoals (tuin)meubels, de wasmachine en lampen. De opstalverzekering is er om alles wat nagelvast zit aan de woning te verzekeren. De schutting is een erfafscheiding en valt daarmee onder de opstalverzekering. Wel is er een uitzondering: als de schade is ontstaan aan een schutting die is geplaatst door en op kosten van een huurder, dan wordt er een beroep gedaan op de inboedelverzekering van de huurder. Namelijk op het huurdersbelang.

Schade claimen verzekering bewoners, buren of allebei

Dan is er de vraag wie een beroep op zijn of haar verzekering moet doen. Of en welk deel een verzekeraar vergoedt, hangt namelijk af van op wiens erf de schutting staat. Staat deze op de erfgrens, dan zijn de woningeigenaren waarvan de schutting de erven scheidt allebei verantwoordelijk. Dat betekent dat de buren de schadekosten fiftyfifty op zich nemen. Hoeveel er wordt vergoed, kan dan wel voor beide buren verschillen. Verzekeraars vergoeden de schade aan de hand van jaren en afschrijfpercentages die zij op hun afschrijvingslijst hebben staan. Zo kan de ene verzekeraar na tien jaar geen vergoeding meer bieden, terwijl de andere dat nog wel doet. Het kan daardoor zo zijn dat de ene buur niets uitgekeerd krijgt, terwijl de andere wel een vergoeding ontvangt.

Huurder of verhuurder verantwoordelijk?

Staat, of stond, de schutting in de tuin van een huurwoning? Dan is het de vraag of de verhuurder of huurder de schutting heeft geplaatst. Was de verhuurder hier verantwoordelijk voor, dan dient deze een beroep te op diens opstalverzekering. Heeft de huurder de schutting geplaatst, of laten plaatsen, op eigen kosten? Dan wordt de schade vanuit het huurdersbelang gedekt. Dit belang is in vrijwel alle inboedelverzekeringen meegenomen. Huurders hoeven namelijk geen eigen opstalverzekering af te sluiten, dat hoeven alleen woningeigenaren te doen – iets wat vaak verplicht wordt gesteld vanuit een hypotheekverstrekker. Om die reden is er voor de zaken die normaliter onder de opstalverzekering vallen, maar worden geplaatst door huurders het huurdersbelang.

Schade dóór schutting

Naast schade áán de schutting kan er ook schade ontstaan dóór een, omgewaaide, schutting. Ontstaat hierdoor schade aan losse spullen in de tuin, dan kan daarvoor een beroep worden gedaan op de inboedelverzekering. De vergoeding, hangt dan af van de dekking en voorwaarden van de verzekering. Ontstaat de schade aan de woning, dan is alsnog de opstalverzekering van de woningeigenaar nodig. De verzekeringnemer meldt de schade bij zijn of haar verzekeraar. Deze controleert dan wie er verantwoordelijk is en via welke en wiens verzekering de schade vergoed moet worden.

Uitzondering: achterstallig onderhoud

Is er sprake van achterstallig onderhoud aan de schutting, dan zullen veel verzekeraars zeggen dat de schade voorkomen had kunnen worden. De eigenaar van de schutting had dan zelf voorafgaand aan een storm maatregelen moeten nemen om schade te voorkomen. Is de schutting van de buren en ontstaat de schade door achterstallig onderhoud? Dan kan er een beroep worden gedaan op hun aansprakelijkheidsverzekering. Al is de kans groot dat de aansprakelijkheidsverzekeraar de kosten niet vergoedt met als reden het slechte onderhoud. In dat geval is het zaak met de buren te overleggen wat te doen. Werken die niet mee, dan kan er een beroep worden gedaan op de rechtsbijstandverzekering.

Bron: https://www.pricewise.nl/blog/veel-meldingen-schade-schuttingen-wie-verantwoordelijk/