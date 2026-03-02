Jubilerende Stichting Boeremarpark roept mensen op voor NL Doet

Nieuws:

Door: Redactie

Deze keer zit er een feestelijk tintje aan NL Doet van het Oranjefonds, want het Burgemeester Boeremapark viert dit jaar haar 90-jarig jubileum.

Sinds de oprichting van de Stichting Burgemeester Boeremapark in 2010, dragen veel vrijwilligers een steentje bij aan het beheer van het gewaardeerde Boeremapark, onder andere tijdens NL Doet. Dankzij hun enthousiaste inzet wordt er veel goed werk verzet in het park. Minstens zo belangrijk bij NL Doet is de goede sfeer en de ontmoeting met omwonenden en gebruikers van het park.

Jubileumjaar 2026

Het Burgemeester Boeremapark werd op 16 oktober 1936 officieel geopend. Dit jaar bestaat het park dus al 90 jaar. Om dat te vieren worden in het jubileumjaar diverse leuke activiteiten georganiseerd in het park. Welke dat zijn kunt u zien op de website van het park: www.boeremapark.nl. Ook NL Doet krijgt dit jaar daarom een feestelijk tintje. Dorpswethouder Janette Bosma en stadsdichter Jaimy Hindriks komen om 13:00 uur langs om de start van het jubileumjaar te markeren.

Klussen 14 maart

Er staan zaterdag 14 maart in elk geval weer verschillende klussen op het programma voor NL Doet. Het uitmesten van de stal in het hertenkamp en het opruimen van zwerfvuil in het park zijn vaste voorjaarsklussen met NL Doet. Daarnaast is ook de aanpak van de wildgroei aan bramen inmiddels vast onderdeel van het programma.

NL Doet editie 2026 start als vanouds om 10.00 uur in het Boeremapark bij de grote stenen bank met koffie en koek en verdeling van de klussen. Rond 12.30 uur zal het werk zijn gedaan en wordt het werk afgesloten met een lekkere lunch met soep en broodjes.

Na de lunch, rond 13:00 uur is het tijd voor de kick off van het jubileumjaar met de dorpswethouder en de stadsdichter.

Meedoen?

Meld je dan aan met een E-mail naar boeremapark@gmail.com of via de NL Doet website van het Oranjefonds. Deelnemers zijn zaterdag 14 maart a.s. vanaf 9:45 uur van harte welkom bij de burgemeester Boeremabank in het park.

Op de website www.boeremapark.nl vindt je meer informatie het Boeremapark en de activiteiten van de stichting.