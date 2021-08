Komend weekend: zeilwedstrijden bij VWDTP als kijkspel vanaf de oevers

Door: Redactie

Op 28 augustus is het weer zover: de Stadjers herdenken het

Gronings ontzet. In en rond de stad vinden diverse festiviteiten plaats

om te herdenken dat opperbevelhebber Carl von Rabenhaupt de stad

Groningen succesvol heeft verdedigd tegen de bisschop van Münster

(Bommen Berend). Het ontzet van Groningen zal altijd wel jaarlijks op

een bepaalde wijze zijn gevierd. Zeilvereniging VWDTP doet mee.

Vanaf 1932 is er rond 28 augustus nog een jaarlijks terugkerend

evenement bijgekomen: de Rabenhaupt Regatta: zeilwedstrijden op het

Paterswoldsemeer, georganiseerd door Vereniging Watersport De Twee

Provinciën (VWDTP).

In de jaren ‘30 van de vorige eeuw waren zeilboten van hout of staal.

Een legendarisch schip uit die jaren was de Bergummermeer, ofwel de

BM’er. Een kapper uit Bergum (Hendrik Bulthuis) ontwierp en bouwde in

1928 het eerste exemplaar van spanten en houten latten. De BM’er werd

razend populair en je zag tot in de jaren ‘60 nog grote wedstrijdvelden.

Drie jaar later (in 1931) ontwikkelde Bulthuis de 16m2 (spreek uit:

zestienkwadraat), die ook wel “Vergrote BM” werd genoemd.

De BM’er zie je ondertussen nog maar zelden. De 16m2 heeft echter de

tand des tijds goed doorstaan en wordt nog steeds gebouwd (o.a. bij

Jachtbouw de Groot in Foxhol). Ook bij de Rabenhaupt Regatta zal deze

klasse vertegenwoordigd zijn.

In de jaren ‘60 kwam het bouwen in polyester in zwang. Met als groot

voordeel dat polyester niet kan rotten. Bij bepaalde bootklassen, die

eerst in hout werden gebouwd, werd overgeschakeld naar polyester (zoals

de internationale Vaurien klasse). Maar er werden ook geheel nieuwe

boottypen ontwikkeld voor de polyester-bouw. Twee van zulke typen die

sterk vertegenwoordigd zullen zijn bij de Rabenhaupt Regatta zijn de

Sailhorse en de Laser. Voor deze klassen vormen de wedstrijden op 28 en

29 augustus een landelijk evenement en zullen zeilers uit heel Nederland

afreizen naar het Paterswoldsemeer.

De Sailhorse is een sportieve tweemansboot, waarbij de fokkenist ver

buitenboord kan hangen door middel van de zogenaamde trapeze. Op ruime

windse koersen kan een extra zeil worden gehesen, de spinakker.

Spinakkers zijn meestal bont gekleurd. Een veld Sailhorses dat voor de

wind onder spinakker op een boei afstormt levert bijzonder fraaie

plaatjes op.

De Laser is uitgegroeid tot een iconische eenmansboot. Er zijn

ondertussen wereldwijd zo’n 220.000 exemplaren verkocht. Vanaf 1996 is

het een Olympische klasse voor zowel mannen als vrouwen. Marit

Bouwmeester uit Sneek heeft in deze boot haar Olympische medailles

gewonnen. Het zeilen in de Laser vergt de nodige vaardigheden: de

bootjes slaan gemakkelijk om.

Naast de 16m2, Sailhorse en Laser zullen in het weekend van 28 en 29

augustus nog meer klassen op het water verschijnen. Het belooft een mooi

spektakel te worden op het Paterswoldsemeer en een drukte van belang bij

watersportvereniging VWDTP.

Programma

Op zaterdagmorgen 28 augustus klinkt om 11:30 uur het eerste startschot

en op zondagmiddag zullen om 17 uur de kampioenen worden gehuldigd. Publiek welkom.

Wat: Rabenhaupt Regatta, dit jaar een nationale zeilwedstrijd

Waar: Paterswoldsemeer VWDTP Meerweg 227 9752XD Haren

Wanneer: 28 en 29 augustus 2021

Info:

Foto Rabenhaupt VWDTP)(fotograaf:

Marc Piersma)