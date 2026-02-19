Naar Forum bibliotheek voor workshop over werk

Nieuws:

Door: Redactie

De Forum bibliotheek in Haren ondersteunt mensen in stappen op de arbeidsmarkt. Wilt u graag (weer) aan de slag, maar weet u niet goed welke richting bij u past?

Zit u zonder werk en kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij het zetten van de volgende stap? Met dit soort vragen ken men deelnemen aan een workshop op 11 maart.

Belangstellenden zijn welkom op woensdagmiddag 11 maart voor de workshop Omdenken naar werk bij het Informatieplein in het Forum in Haren.

De interactieve workshop Omdenken naar werk leert u om op een creatieve manier na te denken over werk dat bij u past, door in kaart te brengen welke kwaliteiten en vaardigheden u inzet bij activiteiten die u leuk vindt. Vervolgens ontdekt u welke banen hierbij aansluiten.

Spreekt dit u aan? Meldt u dan aan voor deze workshop via trainingscentrum@groningen.nl

Praktische informatie:

Workshop: Omdenken naar werk

Locatie: Forum bibliotheek – Brinkhorst 3 Haren

Datum: 11 maart 2026

Tijd: 14:00 uur tot 15:30 uur

Aanmelden via trainingscentrum@groningen.nl