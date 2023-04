Nieuwe koers voor De Rietschans

Door: Redactie

Restaurant De Rietschans is welhaast een instituut in Haren. Bekend in de wijde omgeving. Het bedrijf vaart sinds de overname (2022) door Bert Keukenkamp en Tjerk de Vries een nieuwe koers. Waarom? En wat is er dan ‘nieuw’? We vragen het aan Gerrit Pieter Heida, die hier sinds 2021 werkt.

Wens

Het imago van De Rietschans is geworteld in het grijze verleden en daarin schuilt een gevaar. Als je niet meegaat met de nieuwe tijd wordt de kring van gasten steeds kleiner. Gerrit Pieter Heida: “We willen daarom de drempel verlagen en een bedrijf zijn waar werkelijk iedereen zich thuis voelt. We vragen niet ‘wat is uw budget?’, maar ‘wat is uw wens?’. De Rietschans wordt gewaardeerd door mensen die houden van oude tradities. Maar we willen er ook zijn voor jonge generaties met heel andere voorkeuren, wie of wat je ook bent. We zijn een inclusief bedrijf voor iedereen.”

