Nieuwkomer BBB zet piketpaaltjes voor beleid in Gemeente Groningen

Door: Redactie

De BBB gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen en heeft vandaag bekendgemaakt met welke speerpunten men de kiezers gaat verleiden.

Dat gebeurt onder de slogan Kiek’n wat ken, Doun wat mot. Zaterdag 21 februari (middag) komt de landelijke aanvoerder van de partij, Caroline van der Plas, het programma op de Vismarkt in Groningen promoten.

Het programma richt zich op zich op vijf kernthema’s. De partij benadrukt dat inwoners kunnen rekenen op realistische keuzes, minder bureaucratie en meer ruimte voor ondernemers, vrijwilligers, bewoners en het buitengebied.

1. De gemeente is er voor de inwoner

Minder regels, meer vertrouwen. Goede ideeën uit dorpen en wijken voeren we uit. 2. Levendige dorpen en wijken

Bouwen en onderhouden van voorzieningen zoals dorpshuizen, scholen en sportclubs. 3. Wonen waar je geworteld bent

Betaalbaar wonen voor jong en oud, met oog voor de gemeenschap.

4. Stad en platteland verbonden

Goede bereikbaarheid en ruimte voor lokaal ondernemen.

5. Publiek geld naar straat, wijk en dorp

Belastinggeld zichtbaar in jouw buurt, niet in dure rapporten.

BBB gemeente Groningen kiest nadrukkelijk voor een koers waarin

leefbaarheid,noaberschap,realistische keuzes, minder bureaucratie en meer ruimte voor ondernemers centraal staat.

Het programma bevat concrete maatregelen, zoals:

● Realistische woningbouw die dorpen en wijken leefbaar houdt

● Sterkere ondersteuning voor jeugd, zorg en ouderenvoorzieningen ● Behouden van het karakter tussen de stad en het platteland

● Het terugdringen van regels voor inwoners en ondernemers

● Realistisch omgaan met de energietransitie

Het volledige programma van de BBB is beschikbaar via www.bbb-gemeentegroningen.nl . Aanstaande zaterdagmiddag gaat de BBB samen met Caroline van der Plas de Vismarkt over om hun verkiezingsprogramma aan de inwoners te presenteren.