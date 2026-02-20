Nieuws:
OBS Brinkschool wordt: IKC De Brink
Door: Redactie
Naar wij vernemen wordt OBS Brinkschool in Haren herdoopt in: IKC De Brink. Deze nieuwe naam zal ook prijken op de gevel van de nieuwe school aan de Rummerinkhof die nagenoeg klaar is.
Het is de bedoeling dat de school reeds na de meivakantie in gebruik wordt genomen. De naam Brinkschool was erg lang in gebruik, maar niet vanaf het allereerste begin. Het huidige schoolgebouw aan de Oude Brinkweg heette vanaf de de bouw in 1947 Nederlands Hervormde Lagere School. Met de invoering van de basisschool in 1984 werd de school herdoopt in OBS Brinkschool.
Impressie onder: het nieuwe gebouw aan de Rummerinkhof dat waarschijnlijk al in mei wordt betrokken.
