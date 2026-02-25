Onderzoek leert: meerderheid Glimmenaren tegen uitbreiding Groningen Airport Eelde (met reactie GAE)

Door: Redactie

Groningen Airport Eelde wil ruimere openingstijden voor commerciële vluchten (voor 7.00 uur en tot middernacht). Het dorp Glimmen lag wakker van dat voornemen en werd pissig toen GAE hiervoor van de overheid de ruimte kreeg in het nieuwe Luchthavenbesluit.

GAE had tijdens haar lobby voor uitbreiding gesuggereerd dat onderzoek had uitgewezen dat Glimmen niet tegen ‘nachtvluchten’ was. De dorpelingen geloofden er geen snars van en hielden een eigen niet-representatief onderzoek. Om het onderbuikgevoel te staven is later opdracht gegeven voor een representatief en onafhankelijk onderzoek. Dat wijst nu uit dat 71% van de 1500 Glimmenaren ’tegen’ is en 53% zelfs ‘sterk tegen’.

In een persbericht zegt Plaatselijk Belang Glimmen: “Uit onafhankelijk onderzoek door onderzoeksbureau Enneüs, in opdracht van Plaatselijk Belang Glimmen en de Dorpsvereniging Donderen, blijkt dat 71% van de omwonenden van het vliegveld tegen verruiming van de openingstijden van Groningen Airport Eelde is, waarvan 53% sterk tegen. Het volledige rapport is te lezen via: https://pb-glimmen.nl/download/7038/

De uitkomsten bevestigen de resultaten van een eerder kleinschalig onderzoek in Glimmen (2023), waarin ruim 90% van de deelnemers tegen verruiming was. Het nieuwe, omvangrijkere onderzoek van Enneüs betrok naast inwoners van Glimmen ook inwoners van Donderen.”

Het gewraakte luchthavenbesluit -vastgesteld door de demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat -maakt nachtvluchten mogelijk. Daarmee krijgt Groningen Airport Eelde ruimte om langer open te zijn, terwijl landelijk juist wordt ingezet op beperking van nachtvluchten en bescherming van de nachtrust. Plaatselijk Belang Glimmen en Dorpsvereniging Donderen achten het besluit van GAE om de openingstijden te verruimen bestuurlijk onzorgvuldig en onvoldoende gebaseerd op het draagvlak onder direct betrokken inwoners.

De redactie heeft GAE gevraagd om haar visie op dit onderzoek. Een woordvoerder zegt te hebben kennisgenomen van de berichtgeving: “Nu het dossier nog bij de Raad van State ligt vinden we het geen passend moment om nu inhoudelijk hierop een reactie te geven.”