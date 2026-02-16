Onzichtbare hand schilderde vannacht ‘winters Haren’

Door: Redactie

Natuurwaarnemer Johannes Ruben maakte vanmorgen vroeg bijgaande foto van het besneeuwde winterlandschap van Haren-plas Wolddeelen en omgeving. Hij schrijft erbij: “Het doet mij denken aan de 17de eeuwse schilder Hendrick Avercamp’s ‘wonderlijke winterlandschappen’. De schaatsers ontbreken want daarvoor moet je nu met Femke Kok in Milaan zijn. Het zou best eens kunnen dat onze Haren de Krant met dit weer wordt rondgebracht met de arrenslee…”

De onderste foto is gemaakt in het centrum van Haren waar de gemeente alweer druk bezig was de paden schoon te vegen. Bij de bushaltes werd de versie sneeuw weggeblazen met bladbazers.