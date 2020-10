Oproep: waar is de geheimzinnige BMW gebleven die wellicht betrokken was bij fatale crash in Haren?

Door: Redactie

Op 8 maart rond 23.30 uur verongelukte een Audi met twee jonge jongens (uit Zuidlaren en Gasselte) aan de Rijksstraatweg in Haren. Beiden overleefden de klap niet. De auto heeft veel te snel gereden, dat is iedereen duidelijk. Maar volgens de moeder van de omgekomen bestuurder (20) is het niet logisch dat haar zoon juist op dit weggedeelte extreem snel zou rijden.

Naar wij nu pas vernemen is de politie nog bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en daarbij speelt een geheimzinnige donkerkleurige BMW wellicht een rol. Getuigen hebben gezien dat de Audi werd achtervolgd door een donkere BMW met een getinte jongen achter het stuur. Deze is na de crash gestopt, maar toen de hulpdiensten arriveerden is hij weggereden, dat is door politiemensen gezien. Uit het app-verkeer van de jongens eerder op de avond is af te leiden, dat er een conflict was geweest met iemand in een donkere BMW. De moeder vraagt zich af of dit iemand was uit de auto-scene in Groningen. Ze roept hem op zich te melden, zodat de laatste seconden van de twee jongens in de Audi kunnen worden gereconstrueerd.

Ben je de bestuurder van de BMW en wil je met je geweten in het reine komen? Neem contact op met de politie: 0900-8844. Als je je verhaal via de redactie aan de politie wilt vertellen, dan kun je mailen aan redactie@harendekrant.nl (wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet gepubliceerd).