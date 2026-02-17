Partij voor de Dieren wil natuur voorrang geven in Hortus/Biotoop

Nieuws:

Door: Redactie

De Partij voor de Dieren dient morgen een motie in om de natuurwaarden van de Hortus en de Biotoop leidend te maken bij de verdere planvorming. Volgens raadslid Bart Hekkema is het van groot belang dat de raad eerst volledig inzicht krijgt in de ecologische gevolgen van mogelijke ingrepen, voordat onomkeerbare keuzes worden gemaakt.

De gemeenteraad bespreekt deze week het toekomstperspectief voor het gebied van de Hortus en het Biologisch centrum. In het toekomstperspectief worden onder andere verplaatsing van de Zelfoogsttuin, aanpassing van groenstructuren en nieuwe fietsroutes verkend. Tegelijkertijd is duidelijk dat het gebied hoge natuurwaarden heeft. “De biologische Zelfoogsttuin, de Open Kas, de natuur rondom de Biotoop en de Laarmantuin vormen samen een uniek groen ecosysteem,” aldus Hekkema. “We zien dat er ruimtelijke ingrepen worden onderzocht, maar een integrale en actuele inventarisatie van de natuurwaarden ontbreekt nog als volwaardig afwegingskader. Daar moet je eerst een goed beeld van hebben, voordat je over gaat tot het maken van plannen.”

Met de motie vraagt de Partij voor de Dieren het college om expliciet te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het behoud van de Zelfoogsttuin op de huidige locatie, wat de impact is van kap of aantasting van houtopstanden en bomen, en wat de ecologische effecten zijn van een fietsroute door of langs de Laarmantuin in vergelijking met alternatieven buiten deze tuin.

Volgens Hekkema is behoud van bestaande groenstructuren geen bijzaak, maar een logische eerste stap. “Bestaand groen levert directe biodiversiteit, schaduw, wateropvang en leefruimte voor dieren. Dat kun je niet één-op-één compenseren met nieuwe aanplant. Wat er staat, heeft tijd nodig gehad om te groeien. Wij kiezen voor het behoud daarvan.”

De motie vraagt het college om deze varianten, inclusief nut en noodzaak en de ecologische effecten, in 2026 inzichtelijk aan de raad voor te leggen op basis van een gebiedsdekkende inventarisatie.

“De kracht van dit gebied zit juist in de samenhang tussen natuur, rust en gemeenschap,” besluit Hekkema. “Als we die waarde erkennen, dan moeten we haar ook als vertrekpunt nemen. Niet achteraf, maar aan het begin van de afweging. Wat de Partij voor de Dieren betreft behouden we dat!”