Algemeen informatief: Ongelukken op werkvloer treft vooral jongeren 

Door: Redactie

Het aantal ongevallen op de werkvloer neemt toe, vooral onder jongeren. Reden temeer om werknemers bewust te maken van de gevaren én hoe zij zo veilig mogelijk kunnen werken. Een VCA cursus biedt de juiste kennis.

In 2018 vielen er 71 dodelijke slachtoffers ten gevolge van ongelukken op de werkvloer. Een jaar eerder waren dat er 54. Zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Daar komt nog bij dat het aantal arbeidsongevallen in 2018 negenhonderd gevallen meer was dan in 2014. Als reden wordt de aantrekkende economie genoemd, waardoor er meer mensen op de werkvloer aanwezig zijn, onder meer in de bouw. Een risicovolle sector. Denk maar aan werken op hoogte, op steigers, ladders en daken.

Jaarlijks gebeuren er maar liefst 350 ongelukken tijdens werken op en aan steigers. Gemiddeld drie ongevallen hebben een dodelijke afloop. Ook dat mag alarmerend genoemd worden, ook al is er inmiddels een richtlijn steigers in het leven geroepen waar steigerbouwers zich aan moeten houden. De Arbeidsinspectie voert regelmatig controle uit.

Vooral veel ongevallen op werkvloer onder jongeren

Bij kleinere bedrijven doen zich de meeste ongelukken voor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liet in 2019 weten dat er vooral onder jongeren meer ongelukken op de werkvloer plaatsvinden. Volgens het CBS heeft dat onder meer te met het feit dat jongeren vaker op uitzendbasis werken. Dan werken ze slechts een korte periode, waardoor voorbereiding en ervaring achterwege blijven.

Werknemers in de bouw wordt daarom een VCA cursus aangeraden. VCA staat voor VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers Basisveiligheid. Er is ook een groen-variant speciaal voor medewerkers die in de groensector werken zoals hoveniers. Er is een VCA cursus (basis) van een dag voor medewerkers op de werkvloer en een VCA vol training voor leidinggevenden en zzp’ers.

VCA cursussen zijn er zowel op locatie, zoals VCA cursus Groningen, evenals binnen een bedrijf te volgen. En naast de dagcursus is er ook een online cursus, de zogenoemde E-learning variant. Met uiteindelijk een centraal examen.

Zzp’er staat direct geregistreerd in Centraal Diploma Register

Het dagcursus basis examen, waar een uur voor staat, bestaat uit veertig vragen die punten opleveren. Er bestaat de mogelijkheid een voorleesexamen te volgen, met vijftien minuten extra examentijd. Bij een vol-examen gaat het om zeventig vragen die in 75 minuten beantwoord moeten worden. Ook kan een examen in een andere taal worden uitgevoerd. Er staat een minimaal aantal punten dat gehaald moeten worden om te slagen.

Wie het examen met goed gevolg aflegt, wordt geregistreerd in het Centraal Diploma Register. Dat is belangrijk, zeker als zzp’er, zodat een mogelijke opdrachtgever weet dat iemand het veiligheid diploma VCA daadwerkelijk op zak heeft.