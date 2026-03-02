Pas op voor zakkenrollers in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Het afgelopen weekend heeft een lezer van de krant te maken gehad met een poging tot zakkenrollerij in de Action.

Deze persoon wist de diefstal te voorkomen. Hij wil graag anderen waarschuwen voor de volgende types:

-Buitenlands uiterlijk, vermoedelijk Arabisch sprekend

-Keurig verzorgde baard

-Zwarte kleding en bootschoenen

-Zwart bomberjack

-Zwarte broek

De tweede persoon was een vrouw met een hoofddoek (zwart en bruin).

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.