Positieve samenleving: lieve kaarten voor bewoners Maarwold

Door: Redactie

De zorginstellingen in Haren ondervinden het medeleven van mensen die zij niet eens kennen. Mooie voorbeelden stuurde directeur Martin Schipper van Huize Maarwold.

Weer een mooi voorbeeld van een samenleving die zich verenigt in lastige tijden met een ‘gezamenlijke vijand’. Stuur uw voorbeelden naar: redactie@harendekrant.nl.

Dan houden we de moed erin tot na de crisis.

Voor actuele informatie over Corona zonder fakenieuws verwijzen we graag naar www.rtvnoord.nl, www.dvhn.nl en www.nos.nl.