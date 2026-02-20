Protestantse Gemeente slaat nieuwe wegen in

Nieuws:

Sinds 1 maart van het vorig jaar vormen Dorpskerk en Gorechtkerk samen de Protestantse Gemeente Haren – Onnen. Met de “fusie” willen zij ook een nieuwe weg inslaan. Voorzitter van de Kerkenraad Margriet Piersma: “We zetten niet alleen letterlijk de deuren open, maar willen ook op een vernieuwende manier van betekenis zijn voor iedereen in ons dorp.“ Dat het niet bij woorden alleen blijft, blijkt wel uit de activiteiten die de komende maand op het programma staan.

Kerkendag

Zaterdag 7 maart a.s. zijn alle Harenaren van harte welkom om mee te denken over het thema “Kerk in Dorp en Wijk.” U bent vanaf 10.00 uur welkom in Het Gorechthuis, Hortuslaan 1. Mevr. dr. Jacobine Gelderloos laat zien wat kerken in Groningen en Drenthe ondernemen om nieuwe verbindingen te leggen. We bespreken met elkaar welke kansen er liggen. Entree voor de Kerkendag kost 10,-. Aanmelden kan tot 1 maart: kerkendag@pgharen.nl Vanaf 14.00 is er een vrij toegankelijk orgelconcert door organist Jan Harryvan en een korte Vesper onder leiding van ds. Wouter Klouwen.

“Kliederkerk”

Kliederkerk is een heel andere vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Op zondag 8 maart a.s. is er om 10.00 uur in de Gorechtkerk weer Kliederkerk onder leiding van ds. Michiel Pronk. Voor en lunch wordt gezorgd.

The Passion

Op zaterdag 14 maart a.s. wordt om 20.00 uur in de Gorechtkerk “The Passion” uitgevoerd. Het verhaal van het leven van Jezus aan de hand van Nederlandse popsongs, uitgevoerd door een theatergezelschap uit Harkstede. Een theatraal concert dat niemand onberoerd zal laten. De toegang is gratis

Naar de Johannes

Op zondag 22 maart a.s. kunt u om 19.00 uur, eveneens in de Gorechtkerk, terecht voor uitvoering van Bachs Johannes Passion. Het koor Amor Cantandi, een ad hoc orkest en solisten onder leiding van dirigent Luuk Tuinder brengen Bachs meesterwerk ten gehore. Een bijzondere uitvoering omdat dit prachtige muziekstuk wordt uitgevoerd zoals Bach het bedoeld heeft. Ook hier is de toegang gratis.