Schade aan Hoornsedijk door bevers

Het Dagblad van het Noorden publiceerde vandaag een verhaal over Waterschap Noorderzijlvest, dat aandacht vraagt voor de schade die bevers kunnen aanrichten aan de Hoornsedijk in Haren.

Een dijkdoorbraak zou een deel van Groningen-Zuid onder water kunnen zetten, wordt gezegd (dus het onderwerp is urgent) hoewel een woordvoerder zegt dat nog geen noemenswaardige schade is vastgesteld. Naar men zegt zal het Waterschap deze week beslissen over een investering van 1,5 miljoen euro voor het aanbrengen van gaas onder en boven de waterspiegel van het kanaal.