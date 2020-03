Nieuws:

Door: Redactie

Zondag rond 16.15 uur heeft de regering bekendgemaakt dat de scholen in Nederland voorlopig moeten sluiten wegens de C-crisis.

Het is aan te nemen, dat in Haren de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs maandag gesloten zullen blijven. Zondag 17.00 uur is er een persconferentie van het kabinet.