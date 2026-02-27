Scoutinggroep Look Wide in zak en as wegens inbraak

Door: Redactie

Deze vereniging met vooral jongeren is betrokken bij Haren en speelt dus een rol in het dorpsleven. Daarom hoopt bestuurslid Koos Smid dat Haren een handje wil helpen nu bij Look Wide is ingebroken. De schade (materieel en immaterieel) is groot. Het clubgebouw staat op het Eiland, tussen Hoornsedijk en Noordwillemskanaal.

Koos Smid: “We zijn een maatschappelijk zeer betrokken scouting vereniging (voor meisjes) die elk jaar helpt bij de 4 mei herdenking met het begeleiden van de kranslegging. Ook zijn wij actief op de natuurwerkdag waar we samen met de jongste kinderen helpen bij diverse snoei en opruimacties. Gisteren kwamen we er als vereniging achter dat er was ingebroken in ons club gebouw. Hierbij is aanzienlijke schade aangericht en zijn alle kasten met geweld geopend en zijn er zaken verdwenen die we in onze (bege)leiding gebruiken tijdens de opkomsten met de kinderen.

Als vereniging zijn wij niet verzekerd tegen de nu te maken kosten wegens te hoge premies. Daarom zijn we een inzameling gestart op gofundme.” De onderstaande link vermeldt dat de vereniging hoopt 1800 euro in te zamelen en daarvan is reeds meer dan 1000 euro binnen.

Wie een groot of klein bedrag kan missen kan hier kijken: https://www.gofundme.com/f/inbraak-scouting-look-wide-haren