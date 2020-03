Nieuws:

Door: Redactie

De persoon die vannacht is overleden door het ongeval op de Rijksstraatweg in Haren is een 20-jarige jongen uit Zuidlaren. Een andere inzittende, die zwaar gewond is en nog in het ziekenhuis verblijft, is een 19-jarige jongen uit Gasselte.

Dit heeft de politie zojuist bekendgemaakt. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.