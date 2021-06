Speelplek Hortus en insectenweelde aan Botanicuslaan

Nieuws:

Door: Redactie

Donderdag 1 juli 11.30 uur verricht wethouder Philip Broeksma een symbolische handeling door een bijenhotel te plaatsen ergens aan de Botanicuslaan. Bewoners van deze laan hadden ideeën aangedragen in het gemeentelijke project Groene Parel om vogels en insecten gastvrijheid te bieden. De ideeën werden gehonoreerd met geld.

Roelke Nienhuis, één van de bewoners en pleitbezorger voor groen, zegt: “Onze straat heeft via het project Groene Parel van de gemeente Groningen een geldbedrag ontvangen voor ruimte voor vogels en insecten in de laan. Vanwege Corona is het helaas niet gelukt om alle bewoners en vooral de kinderen er maximaal bij te betrekken.

Toch hebben kinderen nestkastjes getimmerd en samen met een aantal buren de nestkastjes en insectenhotels opgehangen.”

Deze huisvlijt wordt donderdag bekroond met het bezoek van de wethouder die een bijenkast komt monteren. Daarna wandelt Broeksma met buurtgenoten via de Biotoop naar de Hortus, waar en passant ook nog een nieuwe speelplek voor kinderen officieel wordt geopend. Tijdens die wandeling zullen er vast mensen zijn die de wethouder wijzen op de unieke status van dit complex, dat door Carex wordt beheerd en verhuurd aan mensen met creatieve beroepen. Binnenkort zullen de Biotoop en de Hortus (20 hectare) vermoedelijk in eigendom komen van de gemeente Groningen.