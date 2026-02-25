Vandalen in pand Raadhuisplein

Door: Redactie

Vandalen hebben al een paar keer spullen uit het gebouw van Fysiotherapie Haren en Dansschool Etudes weggenomen en op straat gegooid. Ook werd materiaal van een aannemer die in het gebouw aan het werk is naar buiten gegooid. Dit alles speelt zich waarschijnlijk in de avonduren af.

Personen die dit doen zouden hiermee beter kunnen ophouden. Weet iemand wie de daders zijn? Heeft iemand camerabeelden? Doe dan een melding bij de politie: 0900-8844.