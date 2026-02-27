Verkiezingen 18 maart – Harense factor in Stadspartij 100% voor Groningen

Door: Redactie

Conny Eldering (links) woont in Haren staat op nummer 2 van de kieslijst voor de Stadspartij 100% voor Groningen. Op de foto naast hem zien we een andere Harense kandidaat: Yo Philips. Ze heeft geen politiek verleden dus we willen graag weten waarom zij deze partij wil helpen. “Waarom ik de Stadspartij 100% voor Groningen wil ondersteunen? Omdat het een partij is die redeneert vanuit de mens”, zegt ze. Yo zal zeker niet in de raad komen, want staat 25 op de kieslijst, maar dat vind ze niet erg. “Waar het mij om gaat is dat ik namens mijn partij kan luisteren naar de verhalen van mensen. Dat zit in mij en heb ik mijn hele leven gedaan. Ik zal dus de oren van de Stadspartij 100% voor Groningen zijn tijdens deze campagne, maar ook daarna.”

Mensen, mensen, mensen

Deze Harense kandidaat praat niet over wetten, regels en visies voor de lange termijn. Ze praat niet over economie en begrotingen; Yo Philips praat het liefst over mensen en wat hen beweegt. Over mensen die zoeken naar geluk en liefde. Maar die ook geluk en liefde hebben te geven aan anderen. “Ik ben door de lijsttrekker gevraagd om op de lijst te gaan staan”, zegt Yo. “Dat gebeurde gewoon in de kroeg en ik vroeg een paar dagen bedenktijd. Meer had ik niet nodig. Ik volg meestal mijn gevoel en dat was hier goed. Deze politieke partij bepaalt haar standpunten nadat ze eerst heel goed heeft geluisterd naar gewone mensen. Dat kan ik waarderen. Ik ontmoet voor mijn werk en privé ook veel mensen en ik ben in hen geïnteresseerd. Ik wil horen wat hen bezighoudt en met die informatie kan ik de partij voeden. Zo wordt hun stem hoorbaar in de raadszaal.”

Yo Philips heeft al een lange carrière in de horeca achter de rug, zowel in Nederland als op Aruba, waar ze manager was van een groot hotel. Eenmaal terug in Nederland werd zij getipt dat er een vacature was bij ZINN in Haren, waar ze kan werken met mensen met dementie. Yo: “Daar geef ik vooral aandacht aan mensen die zichzelf niet meer goed verstaanbaar kunnen maken. Voor deze mensen is het belangrijk dat ze worden gehoord en begrepen. En dat is dus ook mijn drijfveer bij de Stadspartij 100% voor Groningen. Luisteren.”

Tot zover de drijfveren van deze Harense ambassadeur voor deze partij. Als we dan nog even inzoomen op de standpunten van de partij: het uitgangspunt is dat iedereen een ‘goed en betaalbaar thuis’ heeft. Verdere standpunten:

-Inbreiden en “straatje erbij” – benut lege plekken in wijken en dorpen, naar aard, schaal en karakter van de buurt.

-Splitsen en samenwonen – stimuleer woningdelen en hospitaverhuur. Wie ruimte deelt, helpt direct het tekort te verkleinen.

-Spoorzone en hoogbouw – combineren van wonen, werken en groen in het Spoorkwartier, mét aandacht voor betaalbaarheid.

-Minder sloop, meer renovatie – transformeer leegstaande kantoren en realiseren flexwoningen waar dat kan.

-Passende woningen voor senioren – bouw levensloopbestendig, zodat ook gezinnen kunnen doorstromen.

-Betaalbare woningen – geef corporaties de ruimte om te bouwen voor starters, studenten en middeninkomens zonder eindeloze vertraging.

-Leegstand aanpakken – woningen die langer dan 6 maanden leegstaan, belasten we om doorstroming en gebruik te stimuleren.

foto: Yo Philips met nummer 2 van de lijst Conny Eldering