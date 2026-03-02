De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 3 Maart, 2026
maandag 02 maart 2026

Nieuws:

Vier verkiezingsdebatten in Haren

Door: Redactie

Hieronder een beknopt overzicht:

5 maart 19.30 uur Forum Bibliotheek
Kandidaat raadsleden aanwezig. Organisatie: Clockhuysplein.
Gespreksleider: Hein Bloemink, Haren de Krant

12 maart 19.45 uur Buurthuis Mellenshorst
Kandidaat raadsleden aanwezig. Organisatie: Mellenshorst.
Gespreksleider: niet bekend

13 maart 14.30 uur Forum Bibliotheek
Kandidaat raadsleden aanwezig. Organisatie: Clockhuysplein.
Gespreksleider: Hein Bloemink, Haren de Krant

14 maart 11.00 uur Forum Bibliotheek
Kandidaat raadsleden aanwezig. Organisatie: OOG Radio.|
Gespreksleider: Kevin van der Laan, Haren Doet (OOG)

