Werk in uitvoering Molenklampsteeg/Waterhuizerweg

Door: Redactie

Volgende week, de week van 29 maart, wordt aan de Molenkampsteeg/Waterhuizerweg in Haren een gedeelte van het hoofdriool gerenoveerd. Het riool krijgt een nieuwe binnenwand via de zogenoemde ‘kousmethode’.

Door in het bestaande riool een met hars geïmpregneerde kous aan te brengen en uit te harden, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Deze manier van werken voorkomt dat de gemeente de straat helemaal moet openbreken en geeft daardoor minder overlast. Het uithardingsproces is een continu proces dat 24 uur per dag door gaat. Vooral ’s avonds en ’s nachts op maandag 29 maart kan het geluid van de werkvoertuigen voor de omgeving lawaai opleveren.