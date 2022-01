Winkelpand van (voormalig Boomker Boeken) heeft nieuwe huurder: Velderhof

Nieuws:

Door: Redactie

Op 1 maart wordt de opening voorzien van een filiaal van Velderhof aan de Rijksstraatweg 205 in Haren. In dat pand was vroeger Boekhandel Boomker gevestigd.

Velderhof levert meubels voor senioren, voorzien van extra comfortfuncties, zoals verwarming en sta-op mechaniek. Het gaat niet alleen om fauteuils maar ook om banken. Het bedrijf is gelieerd aan het bekende merk Prominent en heeft onder de naam Velderhof straks drie filialen in Nederland.

Woordvoerder Erik Warnaar van Velderhof zegt dat is gezocht naar een locatie met dorpse kwaliteiten. Haren scoorde hoog in deze zoektocht en het pand van Boomker met zijn karakteristieke bouwstijl en puntgevel was wat Velderhof betreft de ideale keuze.