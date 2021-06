Zaterdag 14.30 uur Harry Hoeksema Memorial-wedstrijd

Door: Redactie

Zaterdag speelt vv Gorecht 1 tegen vv Glimmen 1 een speciale wedstrijd (2 x 30 minuten) als sportief monument voor de onlangs overleden Harry Hoeksema. Rond de wedstrijd wordt Hoeksema herdacht, die voor de club veel heeft betekend.

Voor de aftrap is er de onthulling van iets, waarover nog niets naar buiten is gebracht. Voorts zal er een minuut stilte zijn waarin mensen die Harry Hoeksema hebben gekend hun eigen gedachten zullen hebben. Van 17.00-20.00 uur is het tijd voor gezelligheid en treedt het duo MaJa en Mandy op.

Foto: Op 18 januari was er een uitvaartplechtigheid op sportpark De Koepel, Hoeksema’s tweede thuis.