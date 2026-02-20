Zeearenden geen zeldzaamheid meer in Haren

Door: Redactie

Het gaat goed met de zeearend en ook rond Haren worden ze geregeld gespot.

Natuurwaarnemers Johannes Ruben en Ronald Pieters waren deze week de gelukkigen (15 en 19 februari). Johannes Ruben maakte direct een foto. Hij zegt: “Het blijft een indrukwekkende schouwspel om deze ook wel ‘Vliegende deuren’ genoemd te aanschouwen. Het is niet voor niets dat in vele culturen al eeuwenlang de ‘Adelaar vliegend boven je hoofd’ een teken van geluk is.”