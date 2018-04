Haren fuseert met Groningen en Ten Boer op 1 januari 2019: Tweede Kamer heeft gesproken

Door: Redactie

Dinsdagmiddag heeft de Tweede Kamer de herindeling Haren, Groningen en Ten Boer afgehandeld met een stemming, die volgde op debatten vorige week. Daaruit bleek al dat een meerderheid van de partijen vandaag zou instemmen met de herindeling. VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en DENK stemmen nu in met een wetsvoorstel voor de fusie. De fracties van SP, PVV, SGP en FvD stemmen tegen de herindeling.

Nu de Kamer heeft gesproken ligt het voor de hand dat de Eerste Kamer (binnenkort) ook instemt met de fusie. De race is gelopen, hoewel het puur theoretisch mogelijk is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer terugstuurt. Wat wethouder Michiel Verbeek (D66) van Haren betreft, blijft het huidige college van B en W in Haren gewoon doorwerken en zal men meewerken aan de beoogde fusie. De raad zal zich daarover wellicht ook uitspreken op 8 mei. In theorie kan de raad het college ‘naar huis’ zenden, als men geen vertrouwen heeft in loyale medewerking aan de herindeling, die op 1 januari 2019 rond moet zijn. In november zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor Haren, Groningen en Ten Boer.

Burgercomité Haren vertegenwoordigt de belangen van mensen die vinden dat Haren niet met Groningen moet fuseren. Men staat ook open voor een fusie met Tynaarlo. Die kaart lijkt nu geen kans te krijgen.

Op de foto minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, die het wetsvoorstel bepleitte.

Reacties

De PvdA stuurt een reactie op het nieuws uit Den Haag.

PvdA positief over besluit Tweede Kamer tot herindeling Groningen-Haren-Ten Boer. De fractie van de PvdA Haren is positief over het besluit dat de Tweede Kamer heeft genomen tot herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

We vinden het als PvdA belangrijk dat men niet over 1 nacht ijs is gegaan om tot dit besluit te komen:

betrokkenheid van inwoners en organisaties via inspraakavonden, bespreking in gemeenteraden en Provinciale Staten, ingediende zienswijzen, bezoek Tweede Kamerleden en een hoorzitting van de vaste Kamercommissie BZK en een uitgebreide bespreking in de Tweede Kamer.

Vooral in Haren was er bij de tegenstanders van herindeling veel bezorgdheid over het behoud van voorzieningen, contacten met de gemeente, aandacht voor de dorpen en behoud van het groene karakter van de gemeente. Het zijn punten die de PvdA ook herkent en waar ze zich voor inzet.

Als sociaaldemocratische partij hechten we grote waarde aan een korte afstand tussen burgers en gemeente, aan een goede service- en dienstverlening, aan moderne voorzieningen in wijken en dorpen, aan behoud van het open landschap en het groen karakter in wijken en dorpen.

Gevolgen van materiële en immateriële aardbevingsschade, het zorgen dat iedereen mee kan doen met onderwijs en werkgelegenheid, betaalbare huisvesting en een sociaal vangnet voor diegenen die een beroep op zorg en hulpverlening moeten doen: daar blijft de PvdA voor staan en voor strijden.

Wij zijn van mening dat een herindeling de krachten bundelt van de unieke en sterke eigenschappen van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer en daarmee een antwoord biedt op de vraagstukken die deze gemeenten kennen.

Na het besluit van de Tweede Kamer zal binnenkort de Eerste Kamer hierover besluiten.

We hopen , in het belang van onze inwoners, op een spoedige uitspraak.

Fracties PvdA Groningen – Haren –Ten Boer:

Carine Bloemhoff

Lammie Schuiling

Rita Pestman

