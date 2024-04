Wereldbiodiversiteitsdag: Hortus doet mee

Door: Redactie

Op 22 mei is het Wereldbiodiversiteitdag. In Hortus Botanicus Haren geeft men hier aandacht aan door het organiseren van verschillende activiteiten. De Hortus is niet alleen rijk aan planten, maar ook aan dieren, van klein tot groot. Drie groepen krijgen deze dag extra aandacht.

Tineke van der Meij, vrijwilliger ‘educatie’ bij De Hortus, vertelt: “Om 5.00 uur ’s morgens – nog vóór zonsopkomst – gaan we met een kleine groep Vrienden van de Hortus en vrijwilligers van de Vogelwerkgroep IVN tellen welke en hoeveel vogelsoorten er op verschillende plekken in de Hortus te horen en te zien zijn.

Van 12.00 tot 14.00 uur gaan we met vrijwilligers – studenten en bezoekers – wilde bijen en vlinders tellen. Dat gaat het beste als de zon flink schijnt. Bij de bijenstal van de Hortusimker zijn in ieder geval de honingbijen aan het werk te zien. Marjolein de Jong, stadsimker, en net benoemd als ‘superpollinator’ van de provincie Groningen, laat zien wat je in eigen tuin kunt doen om deze aantrekkelijker te maken voor bijen en vlinders. Op een groot bord gaan we bijhouden welke soorten de verschillende tel-teams allemaal tegenkomen.

’s Avonds wordt er een vleermuizenexcursie georganiseerd, onder begeleiding van gidsen van de Vleermuizenwerkgroep Groningen. We beginnen om 21.00 uur met een inleiding over vleermuizen, om vervolgens met een batdetector op pad te gaan: een apparaat dat het ultrageluid van vleermuizen omzet in hoorbaar geluid. De zon is dan inmiddels onder en het wordt donker in de Hortus. De vleermuizen zijn dan niet te zien, maar we horen ze wel! Meld je aan voor deze bijzondere kans: Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt!

Meer informatie op de website van de Hortus: www.hortusharen.nl.”

De excursie kost € 7,50 p.p. Aanmelden via sturen van mail naar Educatie@Hortusharen.nl .