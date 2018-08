Tip: Volg de verrichtingen van Sidané Pontjodikromo op Harens toptoernooi

Door: Redactie

De komende week, van 25 augustus tot en met zondag 2 september, wordt er bij Tennis en Squashclub Haren voor het eerst een ITF Future toernooi georganiseerd. Toegang is gratis. Het toernooi is voor zowel mannen als vrouwen, met 15.000 dollar aan prijzengeld per categorie. Hier spelen de ATP-toppers van morgen. Wethouder Michiel Verbeek, oud-tennisleraar en -coach, presenteert zijn persoonlijke favoriet voor dit toernooi.

Sidoné Pontjodikromo is klaar voor het echte werk

Door Michiel Verbeek, wethouder van Haren en oud-tennisleraar

Elke dag wordt Sidané Pontjodikromo wakker met de opgewekte gedachte om de beste van de wereld te willen worden. Zo’n ambitieuze doelstelling motiveert Sidoné. Eerst moest de weg ernaartoe gedeeld worden met school, maar het diploma Havo is binnen en dus kan er fulltime getennist worden.

De eerste ATP-punten zijn binnen. Dat levert hem rechtstreekse plaatsingen op bij de vier Futures in Amstelveen, Oldenzaal, Rotterdam en Haren. Deze pupil van oud TSH-er Tjerk Bogtstra is als 17-jarige de jongste deelnemer bij de mannen. In Amstelveen wist Sidané de finale te halen, maar moest genoegen nemen met zilver. In Oldenzaal stuitte hij in de eerste ronde op de als eerste geplaatste. Sidoné is heel serieus met z’n tennis bezig. Iedere dag houdt hij bij wat hij doet, wat goed gaat en wat beter moet. Hij slaat z’n eigen data op en maakt er gebruik van als hij het nodig heeft. Z’n ritme in z’n service moest beter. Daar is hij mee aan de slag gegaan en het resultaat in Rotterdam was te zien. Vooral z’n tweede service was zeer steady en geautomatiseerd. Op de tennisschool van Tjerk Bogtstra wordt hard gewerkt aan de technische-, tactische- en fysieke kwaliteiten. Het mentale deel doet Sidané veelal zelf. Hij leest er veel over en leert van You Tube-filmpjes. Hij visualiseert zichzelf graag in een mooie partij op Roland Garros. Hij is sterk bewust van wat hij denkt en voelt en weet daar grip op te krijgen. Uiterst belangrijk als de spanning in een wedstrijd hoog oploopt. Mentale kracht put Sidané ook uit mediteren. Er is nog één onderdeel waar de komende tijd intensief aandacht aan zal worden besteed en dat is voeding. Een belangrijke eigenschap voor een beginnende prof is goed om kunnen gaan met ‘wachten’. Daar is Sidané niet bang voor. Hij kan goed alleen zijn. Hij houdt van een korte voorbereiding. Dus niet lang doelloos rondhangen op een park. Om al zover te komen als hij nu is, moet je offers brengen. Je kunt dingen niet doen die veel leeftijdsgenoten wel kunnen doen. Sidané ziet dat niet als offers. Hij weet wat hij wil en leeft daarvoor. In zijn schoolperiode had hij een hechte vriendenkring die hem altijd heeft gesteund. De verleiding van een heel ander leven heeft geen vat op hem gehad. Na de Nederlandse Futures zullen de trainingsperioden afgewisseld worden met buitenlandse toernooien. Het is heel fijn als er een coach meegaat. In Rotterdam is Martijn Verbraak aanwezig, in Haren Tjerk Bogtstra zelf. Maar straks zullen er ook toernooien komen zonder coach. Dan helpt het als je een trainingsmaatje hebt als Guy den Heijer. Zij kunnen elkaar coachen. Guy zou ook spelen in Rotterdam en Haren, maar moest afmelden vanwege een gebroken pink. Sidoné Pontjodikromo is in t/m 2 september van de partij op TSH. Ga kijken en zie een kampioen van morgen.