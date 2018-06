Toekomst Gezond Verstand Haren na fusie nog onzeker

Nieuws:

Door: Redactie

Zolang de Eerste Kamer nog niet de ultieme uitspraak heeft gedaan over de fusie van Haren, Groningen en Ten Boer, laat de fractie van GVH zich niet uit over haar toekomst. De partij vindt dat er tot het laatst moet worden geknokt tegen de fusie. Over ‘wat als’ wordt nog niet nagedacht.

Op de vraag of GVH na de fusie van 1 januari 2019 gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november zegt fractievoorzitter Meinard Wolters: “De toekomst van GVH staat nog niet vast. Dit heeft te maken met de besluitvorming in de eerste kamer. Onze leden bepalen verder wat er met de partij gaat gebeuren.”