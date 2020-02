Column Bert Heikens, huisarts te Haren – februari 2020

Column:

Brein

Lang geleden werkte ik als arts-assistent op de interne afdeling Oost-3 in het voormalige

Diakonessenhuis aan de van Ketwich Verschuurlaan. Ik was nog jong en relatief onervaren

maar had wel de nodige spoedsituaties voorbij zien komen. Ik zal nooit die ene patiënt

vergeten die toen met spoed binnen werd gebracht door de ambulance en aan het happen

was naar lucht. De verpleging en ik waren hem aan het helpen toen hij opeens zei: “Ik kan

niet meer, ik stop ermee”. Dat was het moment waarop we met reanimeren moesten starten,

hij gaf het inderdaad op en stopte met ademen. Hij heeft het niet overleefd. Wat me vanaf dat

moment altijd is bijgebleven is hoe de menselijke geest dominant kan zijn

in veel situaties. Je brein doet veel met je lichaam, zoals het moment kiezen om te sterven..

Het menselijk brein is eigenlijk een computer met een eigen wil en ziel. Deels ben je je er

niet van bewust wat je brein met je doet en je lijkt er ook geen invloed op te hebben. Maar

voor een ander deel is dat gelukkig ook weer wel het geval. Door het moment van loslaten van

het leven te ervaren en eraan toe te geven kun je dus min of meer het moment van sterven kiezen.

Zo is het ook bij ziektes. Je kunt klachten hebben waarvan je niet weet dat je brein dit veroorzaakt,

bijvoorbeeld stress. Soms ben je je er niet van bewust dat je dit hebt, maar je lichaam geeft signalen

af dat er iets is. Eigenlijk probeert je brein je te waarschuwen dat er iets aan de hand is.

Maar doordat je je daar vaak niet van bewust bent, kun je het dan ook niet oplossen. Het laat

nog maar weer eens duidelijk zien dat je lichaam en geest niet los van elkaar kunt zien. En het

is aan ons, dokters, om dat brein af en toe te ontrafelen.