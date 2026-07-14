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dinsdag 14 juli 2026

Nieuws:

Nieuw stroomnetwerk Rijksstraatweg en Molenweg Haren: start 17 augustus

Door: Redactie

In Gemeente Groningen start Hanab Infra Solutions in opdracht van Enexis Netbeheer vanaf 17 augustus met werkzaamheden om het elektriciteitsnet te versterken en klaar te maken voor de toekomst. De werkzaamheden vinden plaats aan de Rijksstraatweg en Molenweg en duren naar verwachting tot eind september.

Het stroomnet voorbereiden op de toekomst
We gebruiken steeds meer elektriciteit. Steeds meer huizen hebben zonnepanelen, auto’s worden elektrisch opgeladen en steeds meer mensen kiezen voor een warmtepomp. Daardoor raakt het elektriciteitsnet steeds voller. Op dit moment merken inwoners daar nog weinig van. Maar de vraag naar elektriciteit blijft groeien. Zonder aanpassingen kan het stroomnet overbelast raken. Dat kan leiden tot storingen of uitval van de stroom, vooral op momenten waarop veel mensen tegelijk stroom gebruiken of terugleveren.

Om dit te voorkomen, versterkt Enexis Netbeheer het elektriciteitsnet. Hanab Infra Solutions voert deze werkzaamheden uit. Er worden nieuwe elektriciteitskabels aangelegd en nieuwe stroomhuisjes (transformatorhuisjes) geplaatst of verbeterd. Dit is een grote klus.

Werkzaamheden aan de Rijksstraatweg en Molenweg
In Haren staan werkzaamheden gepland aan de Rijksstraatweg en Molenweg van 17 augustus tot en met 28 september. Hoewel Enexis en Hanab hun uiterste best doen om de overlast tot een minimum te beperken, is dit niet te voorkomen. Zo worden trottoirs opengebroken of afgezet en kunnen er snelheidsbeperkingen gelden. In sommige gevallen moeten bewoners thuis zijn wanneer hun woning opnieuw wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Bewoners en ondernemers in die omgeving ontvangen tijdens het project op tijd informatie over de planning, de werkzaamheden en eventuele gevolgen voor hun bereikbaarheid of stroomvoorziening.

5 reacties

Ben zegt:

Ondanks dat het goed is om kabels te vervangen en infrastructurele capaciteit te vergroten is het toch een paradoxaal fenomeen in een wereld waarin door de overheid gesteld wordt dat zuinig met energie moet zijn en ruwe stoffen als koper rond 2030-2025 op zijn als je de rapportages hierover mag geloven.

Ondanks alles vernieuwd apparatuur dat zuiniger is wij steeds meer energie gebruiken.

Alternatieven als zonnepanelen en windmolens er door gedrukt worden ondanks dat het beloofde rendement of verminderde CO2 reductie gehaald worden. Er geld bij moet over de looptijd. En aan het eind een nieuw probleem creërt als het opgeruimd moet worden.

De vraag reist dan ook waar is het fout gegaan omdat als je per apparaat, lamp kijkt naar het origineel deze een fractie ervan gebruikt wat in de jaren 70-80 hetzelfde apparaat zou gebruiken.
De tv, koelkast,audio installatie, vriezer, ventilator, lampen effcienter zijn geworden en daarmee het gebruikt van de nieuwe apparaten in het gebruik zou passen.

Warmte pomp en extra apparatuur dat nodig is voor de huizen is wat zeker vernader is sinds de jaren 70-80 en daarmee zou het kunnen zijn dat de bouw van huizen en gebouwen wellicht geheel verkeerd is en de energie toename de oorzaak is?
Immer alle nieuwe huizen hebben een grote capaciteit nodig voor de technische installaties.
En daarmee is het beetje enengie dat bespaart wordt in feite meer energie geworden en meet ruwe grondstoffen geworden zoals het nu lijkt?

In 2014 user al in de media aandacht aan besteed dat de Groene weg niet dat oplevert wat gesteld wordt. Zoals in het journaal item van die tijd te zien
https://www.youtube.com/shorts/GUroXmBx-zQ?feature=share

willy zegt:

Morgen en overmorgen zijn er door Enexis werkzaamheden tussen 8 en 16 uur bij de postcodes:
15 juli: 9752 XD, XR,NJ,NS,NV,NR
16 juli: 9752 NB, NC,ND,NE,NG,NH,NJ,NK,NL,NR,NS,NT,NV,NW,NX,NZ,PA,PC,PD,PG
Voor info: https://www.enexis.nl/storingen-en-onderhoud/haren-gn/gepland

Arnold zegt:

Er is veel “slimme” apparatuur in de handel. Daarvoor zijn data nodig. Ook ai draagt daaraan bij. Datacenters draaien dag en nacht. Streamen en sociale media zijn niet weg te denken kennelijk.
Daar kunnen ledlampen niet tegenop.

Henk zegt:

En daarnaast, sinds 1 juli 2018 is er een nieuwe gaswet. Er mochten geen nieuwe gasaansluitingen komen. Alle nieuwbouw woningen die daarna zijn gerealiseerd hebben dus geen gasaansluiting. Dus het verwarmen gaat voor alle nieuwe woningen geheel elektrisch. Die woningen hebben allemaal zonnepanelen, aardwarmte pompen of warmtepompen met buitenunits (die zorgen voor veel geluidhinder naar de buren). Dat zijn er volgens een ruwe schatting een half miljoen nieuwbouw woningen in 8 jaar tijd. Doel van de overheid, uiteindelijk moet iedereen van het gas af. Dus de bestaande woningen moeten allemaal aan de zonnepanelen (saldering gaat er af 1 januari), warmtepompen, elektrische verwarmingsinstallaties ed. Dit kost ontzettend veel stroom en vooral veel geld. Al die installaties moeten na 10-15 jaar vervangen worden. Is men weer een vermogen kwijt aan die apparatuur. De meest mensen kunnen dat niet betalen. En de subsidiepot komt van ons belastinggeld.

Rolf zegt:

Vergeet ook niet dat er glasvezel komt. Dit kan ook mogelijk meer stroom vergen van het netwerk

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