Nieuw stroomnetwerk Rijksstraatweg en Molenweg Haren: start 17 augustus

Nieuws:

Door: Redactie

In Gemeente Groningen start Hanab Infra Solutions in opdracht van Enexis Netbeheer vanaf 17 augustus met werkzaamheden om het elektriciteitsnet te versterken en klaar te maken voor de toekomst. De werkzaamheden vinden plaats aan de Rijksstraatweg en Molenweg en duren naar verwachting tot eind september.

Het stroomnet voorbereiden op de toekomst

We gebruiken steeds meer elektriciteit. Steeds meer huizen hebben zonnepanelen, auto’s worden elektrisch opgeladen en steeds meer mensen kiezen voor een warmtepomp. Daardoor raakt het elektriciteitsnet steeds voller. Op dit moment merken inwoners daar nog weinig van. Maar de vraag naar elektriciteit blijft groeien. Zonder aanpassingen kan het stroomnet overbelast raken. Dat kan leiden tot storingen of uitval van de stroom, vooral op momenten waarop veel mensen tegelijk stroom gebruiken of terugleveren.

Om dit te voorkomen, versterkt Enexis Netbeheer het elektriciteitsnet. Hanab Infra Solutions voert deze werkzaamheden uit. Er worden nieuwe elektriciteitskabels aangelegd en nieuwe stroomhuisjes (transformatorhuisjes) geplaatst of verbeterd. Dit is een grote klus.

Werkzaamheden aan de Rijksstraatweg en Molenweg

In Haren staan werkzaamheden gepland aan de Rijksstraatweg en Molenweg van 17 augustus tot en met 28 september. Hoewel Enexis en Hanab hun uiterste best doen om de overlast tot een minimum te beperken, is dit niet te voorkomen. Zo worden trottoirs opengebroken of afgezet en kunnen er snelheidsbeperkingen gelden. In sommige gevallen moeten bewoners thuis zijn wanneer hun woning opnieuw wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Bewoners en ondernemers in die omgeving ontvangen tijdens het project op tijd informatie over de planning, de werkzaamheden en eventuele gevolgen voor hun bereikbaarheid of stroomvoorziening.