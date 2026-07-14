Handige tips in uit de buurt – door Tuutjefluiter (14 juli 2026)

Door: Redactie

Hortus

19 juli Chinese tuin 13.30-14 uur en 15-15.30 uur Hannah Laurens en Samuel Corej op viool met 2 beroemde concerten van Vivaldi en Bach. Regulier entree.

Uitgaan

Scharlakenhof 28 aug. 19-21 uur kinderdisco (schuimparty) De kaartjes gekocht voor de afgelaste disco van 26 juni zijn ook geldig voor 28 augustus. Daarnaast kan het betaalde bedrag teruggevraagd worden via een mail met aangekochte entreebewijs naar info@zwembadscharlakenhof.nl

Voor meer en kaartjes: www.zwembadscharlakenhof.nl

Noordlaren Hoeksteen 5 sept. vanaf 19.30 uur live muziek met Lotz of Fun, funk, soul, rock, hapjes, drankjes, 12,- euro p.p. Incl 1 consumptie. https://dehoeksteen-noordlaren.nl/

19 sept. Rietschans 19-0,00 uur ClubNu :dansen en socializen. Bij slecht weer binnen, daardoor beperkt aantal tickets, te reserveren bij: https://clubnu.nl/party-s/clubnu-groningen

Westerholm

Vanaf 7 juli staat Ivan Antonides elke dinsdag 14.30 uur met zijn kar met steekijs bij de hoofdingang. https://steekijsopwielen.nl/

Kerken

Gevraagd: Werkgroep Goede Doelen zoekt voor het seizoen 2026-2027 fruit voor het maken van jam.

De goede doelen zijn: een nieuwe mini trekker voor de Mikkelhorst en steun aan Stichting Eboa in Kenia, voor kinderen in sloppenwijken. Www.eboainkenia.nl Meer:

https://www.pgharen.nl/WGD_Haren

Heeft u fruit over voor donatie?: Werkgroep Goededoelen Haren p/a Nesciolaan 146, telefoon: 06-52251908, e-mail: info@wgd-haren.nl

Glimmen

Door een groep leden van de Trefpuntkerk wordt een lappendeken gemaakt voor: “Wie letterlijk of figuurlijk in de kou staan.” Bestaande uit lapjes van 30×30 cm, gebreid of gehaakt. Iedereen is welkom mee te doen, maar alleen garen doneren(het liefst effen)kan ook. Er staat een wasmand in de hal van de zijingang van de kerk waarin dit gedoneerd kan worden. Voor meer: https://www.pkn-ng.nl/nieuwsbrief/ 0629 408846 / kosterglimmen@pkn-ng.nl

Trefpuntkerk: (050) 3647424 https://www.pkn-ng.nl/

Senioren

Ons Centrum 16 sept. 14.30-16.30 uur: Startmiddag Anbo-Pcob: Welzijn en zorg voor ouderen met Ellen van Hoek.

21 okt. Ons Centrum 14.30-16.30 uur Historica Freja van der Zee vertelt over het Huis van Oranje.

Natuur

IVN Najaar paddenstoelencursus 2026 door Gert Jan Huiskes en Ben Westerink. 7, 21 okt en 4 nov. Terra MBO Hereweg Groningen 19.30-21.45 uur met excursies op 11, 25 okt. en 8 nov. om 14 uur.

Max. 25 deelnemers, cursusgeld 30,- euro voor leden/donateurs en 45,- euro voor niet-leden.

Opgave: natuurenmeer@ivngroningenharen.nl

https://www.ivn.nl/afdeling/groningen-haren/cursussen-over-de-natuur/paddenstoelencursus-najaar-2026/

Glimmen

Voedselbos 31 augustus 16-17 uur en 19.30-20.30 uur Theater voorstelling Appelboomdroom door Ian Bok, thema biodiversiteit, sociaal- menselijke diversiteit en de vele functies die een voedselbos hierbij kan hebben. Kaarten 15 euro, 50 plekken per voorstelling. Er zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar voor en na de voorstelling. Reserveren: https://www.voedselbosglimmen.nl/activiteiten/voedselbos-theater/

Monumenten

12-13 sept. Open Monumentendag. Het thema is: Veerkrachtig erfgoed verdeeld in: Versterkt, Verduurzaamd, Herbestemd en Handen aan de Panden met aandacht voor het tekort aan gespecialiseerde vakmensen voor restauratie en onderhoud. Heeft u een monument en lijkt het u leuk deze open te stellen voor publiek? Meldt u dan aan om deel te nemen bij: omd@groningen.nl

Info en meer: https://www.openmonumentendag.nl/groningen/deelnemen/

Er is beide dagen speciale aandacht voor Essen o.a. bij Yesse: https://www.oldgo.nl/

Verkeer

Het Afac Fietsdepot is verhuisd van de Travertijnstraat in Vinkhuizen naar Ulgersmaweg 51., maandag t/m vrijdag 12-16 uur. Ophalen kan binnen 4 weken, de kosten zijn 25 euro, meenemen

geldig identiteitsbewijs, sleutel fietsslot, bankpas voor pinnen.

https://gemeente.groningen.nl/fiets-weggehaald-door-gemeente

Werkzaamheden op en bij de Zuidelijke ringweg ’s avonds en ’s nachts: Maandag 13 juli – dinsdag 14 juli

Toerit 39 Groningen-Zuid naar A28 richting Julianaplein (22.00-06.00 uur)

Toe- en afrit 40 Groningen-Centrum/Brailleweg (22.00-06.00 uur)

Julianaplein: verbinding van A28 naar A7 richting Drachten (22.00-06.00 uur)

Verbinding Ring Zuid naar Ring West (22.00-06.00 uur)

Dinsdag 14 juli – woensdag 15 juli

Julianaplein: verbinding van A28 naar A7 richting Drachten (22.00-06.00 uur)

Verbinding Ring West naar A7 richting Drachten (22.00-06.00 uur)

Afrit 36a Groningen-Corpus vanaf Julianaplein (22.00-06.00 uur)

Toerit 36 Laan Corpus den Hoorn naar A7 richting Drachten (22.00-06.00 uur)

Afrit 35 Hoogkerk vanuit Groningen (22.00-06.00 uur)

Woensdag 15 juli – donderdag 16 juli

Verbinding Ring West naar Ring Zuid (22.00-06.00 uur)

Afrit 36b Groningen-Centrum vanuit Drachten (22.00-06.00 uur)

Julianaplein: verbinding vanuit Drachten richting A28 (22.00-06.00 uur)

Toerit 40 Groningen-Centrum richting A28 (22.00-06.00 uur)

Afrit 39 Groningen-Zuid vanuit Groningen (22.00-06.00 uur)

Donderdag 16 juli – vrijdag 17 juli

Afrit 19 Martiniplaza (22.00-06.00 uur)

Julianaplein: verbinding Ring Zuid naar A28 (22.00-06.00 uur)

Afrit 36b Groningen-Centrum vanaf Ring Zuid (22.00-06.00 uur)

Toerit 37 Groningen-Europapark richting Julianaplein (22.00-06.00 uur)

Toerit Bornholmstraat richting Julianaplein (22.00-06.00 uur)

Volg de borden

Er staan gele borden langs de weg die de omleiding aangeven. Houd rekening met extra reistijd.